Klokken 10 er hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,35 prosent, til 637 poeng. Spot-prisen på olje ligger på 30,08 dollar pr. fat.

Slik ser det ut for store og spesielt berørte selskaper tirsdag klokken 10:

Equinor er 1,7 prosent ned til 100,35 kroner.

DNB er ned 2,5 prosent til 102 kroner.

Norwegian stiger 16,5 prosent til 8,30 kroner.

SAS stiger 0,67 prosent til 8,21 kroner.

Aker Solutions faller 3,3 prosent til 5,06 kroner.

USA stupte, Asia endte flatt

I USA falt alle de tre ledende indeksene 12–13 prosent mandag kveld, norsk tid:

Dow Jones-indeksen, som består av 30 av de største selskapene, hele 12,9 prosent.

S & P500-indeksen, som er satt av 500 aksjer, falt 12 prosent.

Nasdaq-indeksen, som viser utviklingen for teknologiselskaper, falt 12,3 prosent.

Flyselskapene i USA var blant bransjene som kom relativt greit ut av skrekkdagen. Dow Jones US Airlines indeks falt «bare» 8 prosent, etter at president Donald Trump sa han sto klar for å komme med kraftige tiltak.

Tokyo-børsen endte paddeflatt, mens Hongkong stiger en halv prosent.