Oslo Børs stiger 3,1 prosent fra start tirsdag morgen, til 659 poeng.

Slik ser det ut for store og spesielt berørte selskaper tirsdag morgen:

Equinor er 3 prosent opp til 105 kroner.

DNB er opp 4,2 prosent til 108 kroner.

Norwegian stiger 13 prosent til 8,20 kroner.

SAS stiger 5 prosent til 8,60 kroner.

Mowi (tidligere Marine Harvest) stiger 3,5 prosent til 179 kroner.

Aker Solutions stiger 4,9 prosent til 5,49 kroner.

USA stupte, Asia endte flatt

I USA falt alle de tre ledende indeksene 12–13 prosent mandag kveld, norsk tid:

Dow Jones-indeksen, som består av 30 av de største selskapene, hele 12,9 prosent.

S & P500-indeksen, som er satt av 500 aksjer, falt 12 prosent.

Nasdaq-indeksen, som viser utviklingen for teknologiselskaper, falt 12,3 prosent.

Flyselskapene i USA var blant bransjene som kom relativt greit ut av skrekkdagen. Dow Jones US Airlines indeks falt «bare» 8 prosent, etter at president Donald Trump sa han sto klar for å komme med kraftige tiltak.

Tokyo-børsen endte paddeflatt, mens Hongkong stiger en halv prosent.