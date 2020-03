– Det er kjempekritisk. Vi har lagt planer for året med forankring i markedet, og med avtale med faste ansatte og sesongarbeidere, som kommer inn fra Polen, Ukraina og Vietnam. Vi jobber nå med alternative kilder for arbeidskraft for å løse dette her, sier bonde Anders Hørthe i Sylling i Lier mellom Drammen og Oslo.

Norske bønder er et vanlig år helt avhengig av 30–40.000 sesongarbeidere fra utlandet.