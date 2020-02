Drøyt 2 av 3 kroner som nordmenn bruker på dagligvarer, legges igjen hos lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi, Coop Extra og Bunnpris.

Lavpriskjedene øker på bekostning av både nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Mye av veksten i lavprissegmentet kommer av at butikker med Meny- og Mega-skilt omgjøres til lavpriskonseptene Kiwi og Extra.

I tillegg åpnes det flere og flere helt nye butikker innenfor lavprissegmentet.

Det kommer frem i en fersk rapport fra analysebyrået AC Nielsen.

Kiwi haler innpå Rema

Men til tross for at det norske folk foretrekker lavpris, går det feil vei for landets største kjede:

Rema 1000s markedsandel falt i fjor med et halvt prosentpoeng, og er nå på drøyt 23 prosent.

Kiwi, som er nest største kjede, økte like mye, og har en andel på 21,8 prosent.

Coop Extra hadde den største prosentmessige veksten av kjedene, på 1,4 prosentpoeng. Coops lavpriskjede har dermed 14,7 prosent av markedet.

Det vil ikke gå mer enn et par år før Kiwi passerer Rema i størrelse dersom denne utviklingen fortsetter.

Kiwi- og Meny-eieren suverent størst

Rema 1000 har bare ett konsept innenfor dagligvaremarkedet. De to andre konsernene, Coop og Norgesgruppen, har både nærbutikker og bredsortimentsbutikker:

Kiwi er del av Norgesgruppen, som i tillegg har Meny, Joker og Spar.

Coop Extra er i samme selskap som Mega, Prix, Obs og Marked/Matkroken.

Ved å slå sammen tallene for alle kjedene i hvert konsern kan man se hvor makten i dagligvarehandelen ligger:

Norgesgruppen befester sin suverene posisjon med knappe 44 prosent markedsandel.

Coop-kjedene har nå knappe 30 prosent av markedet, mens de minste butikkene falt noe.

Rema 1000 er tredje størst, med 23 prosent.

Ifølge Dagens Næringsliv slo Rema 1000s kassaapparater inn varer for omtrent én milliard kroner mindre i fjor enn året før. Det tilsvarer et fall i omsetning på 2,5 prosent.

Stein Bjørge

Rema forklarer fall med at konkurrenten får rabatt

Trond Bentestuen, som er leder for Rema 1000 i Norge, forklarer fallet med dårligere innkjøpsbetingelser.

– Det er vanskelig å si hvor mye av denne utviklingen som kan forklares med ulike innkjøpsforskjeller, men det er klart at disse dramatiske forskjellene er rotårsaken til veldig mye, uttaler Rema-sjefen til Aftenposten.

– Likevel må vi være selvkritiske til hvordan butikkene ser ut og vår egen markedsføring. Men når du konkurrerer i et lavprismarked og starter femten meter bak andre, så er det vanskelig. Man får ingen gratis volumvekst i dette markedet, så det hadde vært fint med like rammebetingelser, sier han, og presiserer at ulike innkjøpsbetingelser angår alle forbrukere i Norge.

Han lover at butikkene skal se bedre ut og handleopplevelsen i sin helhet skal løftes i tiden fremover.

– Jeg har tro på at kundene skal respondere bra på det vi nå gjør, og vi har allerede fått god respons i 2020, sier han.

Kaller konkurransen «dysfunksjonell»

Konkurransetilsynet gjennomførte i fjor razziaer i matbransjen for å finne ut om de ulike kjedene får kjøpe inn samme vare til ulike priser fra leverandørene. Tilsynet ble selv overrasket over funnene:

Christian Breidlid

– Norgesgruppen får gjennomgående lavere innkjøpspriser hos alle leverandører, uttalte Sigurd Birkeland, leder for prosjekt dagligvare i Konkurransetilsynet.

Konsernet med Kiwi, Meny, Joker og Spar får bedre betingelser enn Coop og Rema 1000, mener tilsynet.

– Det pågår nå en historisk etterforskning etter tilsynets razziaer, der de fant at Norgesgruppen i flere tilfeller kjøper varene sine over 15 prosent billigere enn oss og Coop, uttalte Bentestuen til DN, og kaller konkurransen «dysfunksjonell».

– Rema er inne i en selvforsterkende dødsspiral

– Med fallende markedsandel over tid følger negative overskrifter, og et inntrykk av et selskap i problemer får feste seg. Dette påvirker folks holdninger til Rema 1000 og gjør de andre mer attraktive, sier Tor W. Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole til Aftenposten.

Han bruker uttrykket «ingen røyk uten ild» for å beskrive hvordan han ser for seg at kundene tenker.

– Dermed er Rema inne i en selvforsterkende dødsspiral, sier Andreassen.

Han synes det er underlig at Rema 1000 gjennom fjoråret har vært lite synlig, både med reklame og nylanseringer, mens Coop har hatt flere nyvinninger som mobilbetaling, mobilscanning og døgnåpen butikk.

– Jeg tror ikke Bentestuen lytter til eller skjønner hva kundene snakker om: varehandelen trenger ikke billigere (håndball)brød men mer varierte butikk-konsepter, sier professoren, som mener lav innovasjonsevne er dagligvarebransjens generelle problem.

Mener Joker og Bunnpris har særlig gode marginer

Andreassen er forbløffet over at kundene fortsetter å handle på Joker og Bunnpris, som han mener «slipper unna med et konsept som har lav kundetilfredshet og svært lav innovasjonsevne».

– Man ville tro at konsepter som har lav kvalitet og tilfredshet har lavere driftskostnader og måtte ta lavere priser for å tiltrekke seg kunder. Men nei. De tar samme priser som konkurrentene. Gitt samme innkjøpspris gir dette gode marginer, mener han.

Netthandel og grensehandel vokser

Samlet sett økte dagligvarehandelen med 1,3 prosent i fjor. Den generelle prisveksten utgjorde samtidig 2,2 prosent, mens matprisene steg med 1 prosent.

2019 føyer seg dermed inn i en rekke av år med «vedvarende svak vekst», noe som også preger resten av Europa, ifølge analysebyrået AC Nielsen.

Både netthandel og grensehandel av dagligvarer økte kraftig i 2019. Netthandelen er beregnet til 2 milliarder kroner i fjor, mens grensehandelen anslås til 11,5 milliarder kroner (inkludert moms).

Netthandel og grensehandel tilsvarer dermed henholdsvis 1 og 6 prosent av den totale dagligvarehandelen.

Stengte fire Coop Mega, åpnet 51 Coop Extra

– I et knalltøft dagligvaremarked er vi stolte av å øke markedsandelen med 0,5 prosentpoeng til 21,8 prosent, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy.

Han peker på både ansatte, merkevare og seier i pristester som årsaker til veksten.

Coop vokser også.

– Coop tar markedsandeler og øker omsetningen i et tregt marked, det er vi fornøyd med, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop, og nevner spesielt Extra, som er fjorårets vekstvinner blant kjedene.

En del av veksten i Extra kan imidlertid forklares med at flere Mega-butikker er endret til Extra.

Mens førstnevnte kjede satser på ferskvaredisk og større utvalg blant de dyrere varene, er Extra fokusert på stort utvalg til lavpris.

– Extra er den eneste av lavpriskjedene som tar markedsandel på organisk vekst, sier Friis.