Hvordan skal norske arbeidstagere henge med når jobben endrer seg? Et ekspertutvalg mener lynutdanning er svaret.

Et offentlig utvalg ber staten spytte inn 800 millioner kroner årlig i et nytt program for livslang læring. Universitetene skal kunne tjene ekstra penger ved å levere fag i små biter til næringslivet.