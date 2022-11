Sørlandsbanen sperret etter ras og avsporing: Kommer til å være stengt i en lengre periode

Et godstog kjørte seg fast etter et steinras over togsporet i Rogaland. Sørlandsbanen er sperret mellom Moi og Egersund.

4. nov. 2022 05:49 Sist oppdatert 24 minutter siden

Avsporingen skjedde ved Heskestad i Lund kommune litt etter klokken 02. Fredag morgen sier pressevakten i Bane Nor til Aftenposten at skadene på toget er omfattende.

Det var et godstog med normal lengde fra Cargo Net som sporet av. Ifølge politiet i Sørvest er det store materielle skader på godstoget og det er flere vogner som har sporet av. Det skal ikke ha vært farlig gods i toget.

Det vil det ta tid å få lokomotivet på skinnene igjen og rydde sporet. Hvor lang tid dette vil ta er ikke avklart.

Lokaltog ikke berørt

Lokaltogene mellom Stavanger og Egersund er ikke berørt. Der går togene som normalt.

Sørlandsbanen mellom Egersund og Moi er imidlertid stengt inntil videre. Det berører alle Go-Aheads tog på Sørlandsbanen.

– Vi jobber med å finne alternativ transport. Denne strekningen kommer til å være stengt i en lengre periode. Det vil bli buss mellom Egersund og Sira, sier Oda Riska, pressevakt i Go-Ahead til Aftenposten fredag morgen.

En person i toget

Ifølge Sørvest politidistrikt var raset en meter høyt og ti meter bredt. Det skal ha bestått av en blanding av jord, stein og røtter. Geolog er informert, opplyser politiet.

Lokføreren i toget ble gjort rede for rask. Ifølge Cargo Net er føreren uskadet.

Sørvest politidistrikt skriver på Twitter at også veien ved siden av togskinnene er stengt. Lokføreren er mørbanket, men fremstår uskadet.

