Reitan-gruppens omdømme i den norske befolkning har falt kontinuerlig siden 2011. Reitangruppen eier blant annet Rema 1000, Narvesen, 7-Eleven og UnoX.

Nå får gruppen en ny smell, går det frem av 2017-rapporten fra selskapet Ipsos, som legges frem onsdag. Selskapet driver markedsundersøkelser blant private og offentlige aktører i Norge.

– Vi har sett at matvarebransjen har opplevd et sviktende omdømme de senere årene, men spesielt har dette rammet Reitan-gruppen som denne gangen nok får merke folks misnøye med de nye tiltakene med «bestevenn»-strategien. Reitan står for det største fallet i årets undersøkelse, sier avdelingsleder Kristin Rogge Pran i Ipsos til Aftenposten.

Svein Eide

Rema: – Vi skal komme tilbake

Ipsos operer med flere indekser for omdømmemålingen. Den indeksen som måler størst endring i omdømmet fra i fjor til i år, viser at de fem selskapene med størst negativ endring er Bring, SINTEF, Norwegian, Reitan-gruppen og TV2.

For Reitan-gruppen ser tallene slik ut: 29 prosent av de spurte sier at de har et meget godt inntrykk av selskapet, et fall fra 37 prosent i fjor. Andelen som har et dårlig inntrykk, øker fra 24 til 35 prosent.

Hos Rema sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum at det ikke er vanskelig å forklare situasjonen:

– Det er ingen hemmelighet at selskapet har hatt en turbulent omstillingsperiode i første halvår, da denne målingen ble gjennomført. Nå skal vi brette opp ermene og sørge for at vi blir bedre neste gang. Det gjør vi best ved å fortsette å gi kundene det de vil ha, nemlig lave priser på dagligvarer hos sine lokale kjøpmenn, sier Fossum.

Unntaket i denne bransjen er Coop Norge, som har holt en god posisjon i flere år nå.

Norwegian opp, og så ned

Andre profilerte selskaper som må tåle svikt, er Posten og Norwegian. Flyselskapet forbedret sin posisjon på Ipos-barometeret i fjor, men i år er selskapet blant de firmaene med størst tilbakegang. Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at selskapet ikke er fornøyd omdømme-tapet:

– Den massive oppmerksomheten vi fikk i sommer da et titalls flyvninger i Norge ble kansellert på grunn av pilotmangel, vil åpenbart påvirke omdømmet negativt. Vi forstår at vi har en jobb å gjøre for å rette opp inntrykket hos dem som ble berørt av kanselleringer i sommer. På den andre siden strømmer kundene til Norwegian som aldri før, og vi har også vi vunnet flere høythengende internasjonale kundepriser som er et tydelig bevis på at reisende er godt fornøyd med Norwegian, sier han.

Liten bedring for DNB

Av andre selskaper som har hatt en negativ omdømme-utvikling er NSB, Widerøe, Microsoft og Aftenposten. For disse selskapene er endringene relativt små.

Når folk blir spurt om hvilke selskap de har best inntrykk av, kommer NRK øverst på pallen, også i år.

– NRK har i mange år også skilt seg ut blant de selskapene som folk har et meget godt inntrykk av, og dette befester NRK sitt gode omdømme i folket, mener avdelingsleder Rogge Pran i Ipsos.

DNB fikk skikkelig juling i fjor etter «Panama papers»-skandalen, og falt som en stein på målingen. Andelen som sier at de har et dårlig inntrykk av banken er fremdeles høy (33 prosent), men betraktelig lavere enn i fjor.

– DNB sliter fremdeles med et relativ dårlig omdømme, mener Rogge Pran.