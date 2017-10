Det er amerikanske myndigheter som har iverksatt den skjerpede passasjerkontrollen, som inntrer 26. oktober.

Fra torsdag vil alle som sjekker inn måtte svare på fem-seks spørsmål fra flyselskapenes personale før de kan starte sin USA-reise.

– Bestemmelsene er slik at dersom våre mannskaper ikke får svar som de synes er tilfredsstillende i disse sikkerhetsintervjuene vil reisende i verste fall måtte nektes å fly. Det håper vi selvsagt å unngå, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Aftenposten.

Frykter køer og forsinkelser

De nye bestemmelsene gjelder for alle flyselskaper som har ruter til USA. Hver dag ankommer 325.000 utenlandske reisende til ulike flyplasser i landet, og alle disse skal gjennom den samme kontrollen før de starter flyreisen.

I Norge er det SAS og Norwegian som har direkteruter til USA, og SAS’ bakkepersonale har allerede kjørt tester på avviklingen av den nye prosedyren for å se hvor mye ekstra tid denne tar.

Den består bl.a. i at alle skal stilles konkrete spørsmål om hva de har med seg, om andre har hatt tilgang til deres bagasje og om de har pakket sin bagasje selv.

– Disse spørsmålene vil alle som starter reisen fra avreiseflyplassen bli stilt ved innsjekk. De som kommer fra andre flyplasser og har sjekket inn der, vil bli stilt spørsmålene når de går om bord i flyet, sier Johansen.

Må sikre at alle sjekkes

Flyselskapene er forpliktet å sørge for at absolutt alle reisende går gjennom kontrollen. Den er iverksatt som følge av at det ikke lenger er restriksjoner mot å ta med seg bærbart datautstyr om bord i flyet.

Mange flyselskaper har sagt de frykter den nye kontrollen skal bety forsinkelser i trafikken, som i neste omgang kan påføre dem ekstra kostnader.

Det håper Johansen at man kan unngå, og har følgende beskjed til de reisende:

– Vi ber om at reisende til USA fra i morgen av beregner seg ekstra god tid til innsjekk. De som har reist til USA vet at det er flere dokumenter som skal kontrolleres. Når vi nå får en utvidet sikkerhetssjekk må vi ta høyde for at dette tar mer tid enn før. Hvis reisende følger oppfordringen om å komme litt tidligere til flyplassen enn de normalt ville, håper vi at den nye prosedyren ikke skal skape problemer for USA-avgangene, sier Johansen.

Fins ingen konkret trussel

Flyselskapene har hatt flere måneder på seg til å forberede de nye tiltakene. Likevel er selskapene meget kritiske.

Konsernsjefen for flyselskapenes organisasjon IATA (International Air Transport Association, Alexandre de Juniac, mener de nye tiltakene virker pussige.

– Dette er ensidige tiltak fra USAs side uten at amerikanske myndigheter har tydeliggjort en konkret trussel på forhånd. Dette virker veldig rart, sier de Juniac til nyhetsbyrået Reuters.

Byrået forteller at amerikanske myndigheter også har iverksatt økte sikerhetstiltak på flyplassene i USA, både i passasjerområdene og rundt fly som står på bakken.