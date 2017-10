Historisk billig å fly Norge - USA. Og prisene skal videre ned

Alle som har planer om en fly til USA i den nærmeste fremtid vil kunne nyte godt av tidenes laveste flybillettpriser over Atlanteren.

Gjennomsnittsprisene til den klart viktigste destinasjonen i USA, New York, har falt med 43 prosent siden 2010, viser tall som Norsk Flyprisindex offentliggjør onsdag. Til den nest største byen i USA. Los Angeles, er prisfallet på 28 prosent.

Aftenposten kan i dag presentere resultatene av den siste undersøkelsen. Til tross for at indeksen viser at prisene aldri har vært lavere, har den ansvarlige bak undersøkelsen denne meldingen til norske flyreisende:

– Jeg spår at prisene vil falle enda mer, sier Ole Stouby. Han er konserndirektør for søkemotoren Travelmarket.no.

Svein Eide

Tvinges til å kutte priser

Flypris-indeksen utarbeides fire ganger i året.

Årsaken til den nedadgående priskurven er en tendens markedet har sett over tid nå. Stadig flere lavprisoperatører, anført av vårt eget Norwegian, har gått inn i konkurransen på de transatlantiske rutene. Disse rutene har lenge vært de tradisjonelle selskapene som Lufthansa, British Airways og KLMs mest lønnsomme ruter, med høye priser og begrenset konkurranse.

Nå er den tiden forbi. Reisende på begge sider av Atlanterhavet har forlengst blitt fortrolige med nye selskaper med lavere priser. Prispresset har etter hvert blitt så stort at de store og kjente flyselskapene er blitt tvunget til å følge prisutviklingen nedover ved å kutte i servicenivået sitt.

Fakta: FLYPRISINDEKSEN Norsk Flyprisindex har i 2017 funnet følgende priser så langt i 2017 til USA: Bergen – New York t/r – Kr 1.773,- (Norwegian)

Oslo – Los Angeles t/r – Kr 2 630,- (Air Canada)

Bergen – Los Angeles t/r – Kr 2 857,- (KLM)

Trondheim – Los Angeles t/r – Kr 3 308,- (Delta / KLM)

For ikke å tape kampen om å ha konkurransedyktige priser har selskaper både i Europa og USA begynt å tilby billetter der bagasje og setevalg ikke lenger er inkludert, selv på langturer mellom kontinentene.

Sist ute var flykjempen Lufthansa, som spisset sin priskonkampanje inn mot skandinaviske reisende.

– De etablerte flyselskapene følger lavprisselskaper som Norwegian sitt konsept på interkontinentale destinasjoner. Det samme har de gjort på europeiske flyreiser. Det betyr at flybillettene blir enda billigere, sier Stouby.

LES OGSÅ: De aller billigste flybillettene blir aldri annonsert

Faller og faller og faller

Travelmarkets indeks viser at også andre reisemål i USA, som for eksempel også Los Angeles, har hatt en kraftig fallende tendens de senere årene. Bare siden i fjor har det blitt 13 prosent billigere å fly til den største byen på USAs vestkyst.

Terje Berge er kommersiell direktør i norske Finn Reise. Han bekrefter den klare tendensen som den nye prisindeksen viser:

– Lufthansa lanserte nylig en ny billettklasse som gir passasjerer fra Skandinavia anledning til å reise tur-retur USA for rett over 2000 kroner. Tilbudet gjelder til seks amerikanske byer fra Oslo. Den nye billetten inkluderer håndbagasje og mat og drikke. Kapasiteten er blitt enorm når du legger sammen direkte og indirekte ruter mellom våre to land. Data fra Finn Reise viser at reisende flest ikke bryr seg om en mellomlanding hvis de sparer penger som heller kan brukes på f.eks. hotell, sier Berge.

Norwegian: – Lave priser øker reiselysten

Norwegian er det selskapet som mange vil mene har utløst den senere tids priskamp om reisende mellom USA og Europa. Det har satt i gang en voldsom ekspansjon mellom Europa og USA, og har også trukket med seg flere andre europeiske lavprisoperatører inn i det enorme passasjermarkedet.

Kommunikasjonsdirektør Lass Sandaker-Nielsen i Norwegian sier selskapet ser at også de veletablerte nettverksselskapene nå skraper sine produkter for service for å kunne konkurrere prismessig:

– Vi har jo sett i lengre tid at de tradisjonelle selskapene har redusert prisene i takt med Norwegians ekspansjon på langdistanseruter. Lave priser bidrar til større reiselyst, ikke minst hos amerikanere som utgjør en stadig økende passasjergruppe hos Norwegian. Økt turisme bidrar til flere arbeidsplasser og økonomisk vekst, sier Sandaker-Nielsen.