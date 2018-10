Torsdag falt hovedindeksen med 2,6 prosent etter betydelig nedgang på indeksene på Wall Street og i Asia. Pilene pekte fortsatt noe ned i USA i torsdagens handel, mens de fleste asiatiske børsene løftet seg igjen fredag. Også oljeprisen steg gjennom fredagsnatten etter de siste dagers fall.

– Sånn sett ser det ut til at aksjemarkedene tar en liten pust i bakken i dag, etter to dager med kraftig fall. Vi tror likevel det er i overkant optimistisk å tro at fallet er over for denne gang, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin morgenrapport fredag.

– Har nådd oljebunnen

Oljehandler Erik Warren i DNB Markets ser tilbake på nok en veldig svak dag for både nordsjøoljen og amerikansk lettolje, som han fastslår var drevet av et globalt aksjemarked der mange kvittet seg med aksjene sine. Han konstaterer imidlertid at nordsjøoljen har hentet inn mye av det tapte, og i morgentimene fredag ble den omsatt for 81,3 dollar fatet.

– Det ser ut til at vi har nådd bunnen i det globale aksjeutsalget, og det er positivt for oljen at vi har klart å holde prisen på 80 dollar, sier han.

Også på de viktigste europeiske børsene åpnet fredagen med oppgang. FTSE 100-indeksen i London var opp nesten 0,5 prosent, mens CAC 40 i Paris steg med drøyt 1 prosent og DAX 30 i Frankfurt med nær 1,3 prosent.

Oppgang i Europa

Selv om enkeltselskaper opplevde røde tall også i fredagshandelen på Oslo Børs like etter børsåpning, hadde de fleste aksjene oppgang. Equinor løftet seg 0,5 prosent, mens Marine Harvest var opp 0,8 prosent, NEL 1,2, Hydro 1,3 og Aker BP 2 prosent.

Fredagsformiddagens klare børsvinner var imidlertid teknologiselskapet Gaming Innovation Group som tilbyr produkter og tjenester innenfor den såkalte iGaming-industrien – veddemål for onlinespill. Gaming Innovation Group steg rundt 20 prosent etter at selskapet fredag meldte at det har inngått en intensjonsavtale med Hard Rock International om lansering av en plattform for sportsveddemål ved Hard Rocks kasinohotell i Atlantic City i New Jersey.