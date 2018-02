Solberg-regjeringen har ønsket å redusere statens eierskap i næringslivet. Etter mer enn fire år med Frp i førersetet i Olje- og energidepartementet er statens grep om olje- og gassektoren like sterkt. Olje- og energiminister Terje Søviknes ser ikke ut til å bli den som løsner grepet.

– I Jeløy-erklæringen står det at «Regjeringen vil være åpen for verdiøkende transaksjoner og strategiske allianser knyttet til statens eierposisjoner.» Det høres ut som et signal til Statoil om at det kan finne en partner og at de kan betale med aksjer?