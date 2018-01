Tesla Model S P85D var markedsført med 700 hestekrefter, noe som etter hvert ble nedjustert til 469 hestekrefter av produsenten selv, ettersom batteriet ikke kunne levere nok strøm til at motorene yter maksimalt på veien. De 79 norske bileierne som nå saksøker produsenten har kjøpt denne bilen.

Bilene det er snakk om ble levert ut til kundene i 2015.

– Det er samme type sak som endte med forlik sist. Det går på bileffekten og feil i markedsføringen og salgsprosessen. Men jeg vil ikke gå noe nærmere inn på beløp, sier advokat, Christoffer A. Falkeid i Advokatene Lea, Haavik, Helland og Falkeid til Dagens Næringsliv.

Han representerer saksøkerne. Blant dem er investor og milliardær Jens Ulltveit-Moe, skriver avisen.

Nytt søksmål

Dette søksmålet kommer i tillegg til de 38 andre Tesla-eiere som Finansavisen høsten 2017 skrev at går rettens vei mot elbilprodusenten.

I tillegg inngikk 133 norske bileiere et forlik med bilprodusenten i desember 2016, etter at de hadde saksøkt selskapet fordi de mente at bilen av typen Model S P85D ikke hadde de ytelsene den var markedsført med. Forliket ga Tesla-eierne 65.000 kroner i kontantbeløp, eller en kombinasjon av kontantbeløp, oppgradering av bilen eller forskjellige utstyrspakker.