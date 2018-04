Se listen over bedriftene som blir rammet av det første streikeuttaket – nederst i saken.

Både LO og YS har varslet streik fra søndag 8. april hvis ikke riksmegler Nils Dalseide lykkes med å finne en løsning innen fristen lørdag klokken 24.00.

LO: Krevende tema på bordet

LO har tidligere varslet plassoppsigelse for 164.476 medlemmer. I tillegg omfattes 11.003 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en megling. Vi har krevende temaer på bordet. LO konstaterer at det ikke har vært mulig å komme frem til en løsning og begjærer dermed den frivillige meglingen avbrutt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi forhandler om viktige saker for våre medlemmer, og derfor forbereder vi oss også til streik dersom det skulle bli nødvendig. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstagere, sier han i en pressemelding.

YS har varslet plassoppsigelse for 28.679 medlemmer. Totalt kan dermed 204.158 LO- og YS-medlemmer bli tatt ut i en storstreik. Det vil være den største storstreik i privat sektor på 18 år.

YS: Skal gjøre vårt for å unngå streik

– Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og pensjon, sier Vegard Einan, leder for YS Privat. Uttaket utgjør 20 prosent av medlemmene i NHO-området.

Blant dem som rammes er Norges Røde Kors, Hansa Borg bryggerier, Norges Automobil-Forbund, Human-Etisk Forbund, Fretex, Aftenposten, NTB, VGTV og en rekke andre mediebedrifter.

Dagens melding dreier seg altså om varsel om plassfratredelse, altså hvor mange som faktisk vil bli tatt ut i streikens første fase. En eventuell streik vil kunne trappes opp av både LO og arbeidsgiversiden.

NHO har informert sine medlemsbedrifter om adgangen til å permittere ansatte under konflikten. Hovedregelen er at arbeidstagere som ikke er omfattet av konflikten, skal fortsette sitt arbeid.

NHO: Varsler permitteringer kan bli aktuelt

Dersom streiken medfører at andre medarbeidere, både organiserte og ikke organiserte, ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte, er det anledning til å permittere disse i henhold til Hovedavtalens bestemmelser.

Fakta: Hovedoppgjør med fokus på pensjon Her er LOs krav ved årets oppgjør. Avtalefestet pensjon (AFP): LO vil videreutvikle AFP i privat sektor ved tetting av hull for dem som faller fra og sikre nivået på ytelsene til sliterne. For å sikre oppslutningen om et organisert arbeidsliv må privat sektors AFP videreføres som avtalefestet ordning.

Forbedret tjenestepensjon: LO krever en pensjonsopptjening fra første krone for alle stillingsandeler og fra 13 år.

Reise, kost og losji: LO krever nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstagere som sendes på oppdrag, over på den enkelte arbeidstager.

Lønnskrav: LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene. NHO krever: Lønnsoppgjøret må bidra til at konkurranseevnen styrkes slik at krevende omstillingsprosesser kan fortsette.

Tetting av hullene i AFP: Kriteriene for å få AFP er absolutte, det er en "alt eller ingen ting"-ordning. Fyller du ikke alle krav, mister du alt. Det kan bety et stort økonomisk tap av pensjon for den enkelte hvis de faller ut av ordningen. Da er det mer rettferdig at man får en ytelse beregnet etter antall år man har jobbet i en AFP-bedrift. NHO mener at partene i samarbeid med Regjeringen bør utrede en omdanning av AFP-ordningen til en mer opptjeningsbasert ordning. En eventuell omdanning skal ikke medføre økte kostnader for bedriftene eller balanseføring av forpliktelser. NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler.

LO og YS har stort sett sammenfallende krav i år, og hvor de to hardeste «nøttene» er krav om endringer i AFP og forbedret tjenestepensjon.

– For oss har det vært viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordning. Den er god for dem som får den til utbetaling, men for mange faller uforskyldt ut av ordningen på tampen av arbeidslivet. Det kan ikke være slik at man risikerer å tape en million kroner i pensjon, hvis man mister jobben en måned før man fyller 62 år. Dette må vi rette opp i, sier Einan.

Årets tariffoppgjør startet mandag 12. mars med kravoverlevering. Forhandlingene pågikk frem til 22. mars da LO og YS begjærte brudd i forhandlingene som da gikk til megling.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen megling onsdag klokken 10.00. Han har nå frist til midnatt lørdag 7. april for å unngå konflikt.

Her er bedriftene som vil bli rammet av LOs streikeuttak:

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Norstone AS

Norsk Stein AS

Verdalskalk AS

Sibelco Nordic AS

The Quartz Corp AS

Brønnøy Kalk AS

Minera Skifer AS

Norfrakalk AS

Franzefoss Minerals AS

Elite Service Partner AS

Norsk Kontor og Industrirenhold AS

Bergens Rengjøringsselskap AS

AB Solutions Øst AS

Coor Service Management Cleaning and Catering AS

ISS Facility Services AS

Ren Pluss AS

ISS Service Management AS

West Facility Management AS

BB ServiceSystem Sogn og Fjordane AS

Allianceplus AS

Ingeniørfirma Rentec AS

West Facility Management AS

AB Solutions Vest AS

NRS Norge AS

Byggrengjøring AS

Toma Facility Services AS

Mitie Norge AS

Reint AS

Her er bedrifter som vil bli rammet av YS`streikeuttak: