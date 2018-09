Norges Bank setter opp renten for første gang siden 2011

Saken blir oppdatert.

Norges Bank gjorde som den klart og tydelig har varslet:

Styringsrenten blir satt opp fra 0,5 prosent til 0,75 prosent.

Dette er den første i en serie renteøkninger frem til 2021.

Norges Bank begrunner rente økningen slik i en pressemelding:

«Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.»

Flere renteøkninger kommer

Banken varsler samtidig at det kommer flere økninger:

«Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover.»

Det er nemlig skummelt å holde renten lav lenger:

«Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.»

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrenten har ligget på 0,5 prosent siden mars 2016.

Nye prognoser

Norges Bank legger også frem oppdaterte prognoser for norsk økonomi til 2021:

Banken oppjusterer veksten i Fastlands-Norges økonomi og i sysselsettingen de neste to årene. Men selve vekstraten vil synke markert frem mot 2021 fordi norsk økonomi stanger i kapasitetstaket

Det blir solid vekst i reallønnen. Veksten er anslått til bare 0,3 prosent i år, men til hele 2,4 prosent i 2020. Året etter blir også veksten i kjøpekraften god med over 2 prosent.

Prognosen for styringsrenten er litt nedjustert i forhold til prognosen i juni. Den er anslått å øke fra 0,6 prosent som gjennomsnitt for i år til 1,9 prosent som gjennomsnitt i 2021.

Hvis dette slår ut i lånerenten i bankene, vil renteøkningen med andre ord 1,3 prosentenheter.

Skal bidra til mange mål

Den viktigste årsaken til renteøkningen er at det etter bankens prognoser vil gå bedre i norsk økonomi de neste årene. Målene for renteøkningen er mange. Den skal bidra til:

å holde den årlige prisveksten rundt 2 prosent over tid

å holde passe temperatur i økonomien slik at veksten i produksjonen og sysselsettingen blir stabil

å hindre at for mange låner for mye

Alt dette er mål Olsen skal bidra til på oppdrag fra Finansdepartementet.

