Milliarder av kroner har på mystisk vis forsvunnet fra kryptoplattform

Over 6,5 milliarder kroner er søkk borte fra den krasjede kryptovalutaplattformen FTX, og ingen vet hvor pengene har tatt veien.

NTB-TT

12 minutter siden

Fredag søkte kryptobørsen FTX om konkursbeskyttelse i USA, og den ene av selskapets grunnleggere, Sam Bankman-Fried, trakk seg som direktør.

Nå viser det seg at 662 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på mystisk vis forsvant fra FTX etter at konkurssøknaden var levert inn. Dette til tross for at myndighetene på Bahamas, der selskapet har sitt hovedkontor, hadde frosset alle verdier i selskapet.

Opplysningene om de forsvunne milliardene kommer fra selskapets juridiske rådgivere i USA, men det er ikke klart hvor pengene har tatt veien eller hvem som står bak.

Tapte formuen

Det som er klart er at Sam Bankman-Fried i løpet av få dager tapte hele formuen, som var på nærmere 160 milliarder kroner før krasjet.

FTX ble i sin tid verdsatt til nærmere 320 milliarder kroner, og blant investorene var tunge aktører som amerikanske Sequoia Capital.

Sequoia, som tidligere også har investert i selskap som Airbnb, Instagram og WhatsApp, skrev tidligere i uka ned verdien av FTX-investeringen til null.

Uklar kobling

Begynnelsen på slutten for FTX var da det nylig ble oppdaget at Sam Bankman-Fried hadde et annet selskap, Alameda, som hadde uklar kobling til FTX, blant annet gjennom oppkjøp av kryptovalutaen FTT.

Det fikk konkurrenten Binance til å kvitte seg med hele sin beholdning av FTT, verdt nærmere 5 milliarder kroner. Andre kunder fulgte etter, og FTX fikk derfor store problemer med likviditeten.

Tirsdag tilbød Binance seg å overta FTX for en brøkdel av det selskapet en gang ble verdsatt til, men tilbudet ble kort tid etter trukket tilbake med kommentaren «problemet er utenfor vår kontroll og umulig å løse».

Nå granskes FTX av amerikanske myndigheter.