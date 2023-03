900.000 må regne med skattesmell. For de aller fleste er det bare én løsning.

Restskatt kan svi i en situasjon med en allerede stram økonomi. Men det finnes få raske løsninger. Her er fem råd om du har fått baksmell.

Det er ikke enkelt å få betalingsutsettelse på restskatten. Økonom Lene Drange anbefaler at du betaler så raskt som mulig.

22.03.2023 14:09

I perioden 14. mars til 31. mars sender Skatteetaten ut skattemeldingen for 2022.

Selv om majoriteten vil få gladmelding om at de har penger til gode, inneholder skattemeldingen også en bedrøvelig nyhet for en stor gruppe: Rundt 900.000 ligger nemlig an til å få restskatt.