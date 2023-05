At de nye eierne godtar en avtale om eierstyring (governance) som den danske stat 4. april undertegnet med SAS. Innholdet i avtalen er ikke kjent. Men det vil være rart om ikke danskene har sikret seg at flyplassen Kastrup forblir et internasjonalt knutepunkt for SAS.

At den danske stat får et honorar på 3 prosent av verdien til de nye aksjene de blir eier av.

At både den danske og svenske stat får honorarer av en hittil ukjent størrelse for å bidra til SAS’ Chapter 11-prosess. Nærmere bestemt for å bidra til at EU-kommisjonen godtar at en nedskrivning av to statenes nåværende aksjer og milliardlån er lovlig statsstøtte.