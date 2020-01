Økonomiprofessor Nouriel Roubini tror ikke forholdet mellom USA og Iran vil vende tilbake til normalen.

– At de aller fleste utelukker en full krig, betyr ikke at dette er over. Det mest sannsynlige er en opptrapping og kanskje også militær konflikt, men uten at dette blir en full krig, sier professoren, som fikk tilnavnet Dr. Doom etter å ha spådd finanskrisen to år før den inntraff.

Dette vil øke oljeprisen opp mot 100 dollar pr. fat og dempe den globale økonomiske veksten. I tillegg spår Roubini stadig flere myke konflikter mellom USA og Kina.

– Verden vil dele seg i to deler som blir stadig mer frikoblet fra hverandre. Noen vil stå sammen med Kina, andre vil holde seg til USA, sier han.

I sum en ganske dyster fremtid. Roubini lever opp til kallenavnet Dr. Doom.

Roubini er midt i en fem ukers verdensturné med bare håndbagasje. Onsdag stoppet han på den årlige Skagenkonferansen i Oslo.

Fakta: Dr. Doom fra New York Nouriel Roubini er professor i økonomi ved New York University Stern School of Business Han skapte seg et navn i 2006. På et møte i Det internasjonale pengefondet (IMF) dette året spådde han finanskrisen. Etterpå har han gått under kallenavnet Dr. Doom (undergang, ulykke på norsk). Han er iransk jøde og tilbrakte store deler av barndommen i Iran. Farsi var hans første språk. Han hadde familie og mange slektninger der, men alle forlot landet etter revolusjonen i 1979.

Karoline Finsnes, Skagenfondene

Konflikten USA-Iran blir verre

Budskapet er at konflikten mellom USA og Iran mest sannsynlig vil bli trappet opp. Det er ikke over med Irans milde gjengjeldelse etter likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak.

Overfor Aftenposten ramser Roubini opp en rekke muligheter.

– Iran kan trappe opp konflikten gjennom militser som er deres stedfortredere i Syria og Irak. De kan angripe både militære og sivile mål med tilknytning til USA, sier han.

Andre muligheter er å forstyrre og angripe skipstrafikken i Den persiske gulfen, angripe oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia, aksjonere mot Israel og amerikanere gjennom allierte militser, trappe opp cyberkrigen eller forsere arbeidet med en atombombe.

– Konflikten vil lede til høyere oljepriser, sier han.

Høyere oljepriser er ikke bra

Roubini ser for seg oljepriser på 80 dollar pr. fat ved en mild opptrapping av konflikten. Hvis det blir en militær konflikt, kan oljeprisen stige opp mot 100 dollar.

– Dette vil dempe verdens økonomiske vekst og svekke børsene, sier han.

Han sier høyere oljepris umiddelbart kan se tiltalende ut for oljenasjonen Norge, men minner om at svakere børser vil svekke avkastningen på Oljefondets 10.000 milliarder kroner.

Mål 1: Holde makten

Roubini avviser dem som hevder at full krig er umulig.

– I Iran er makthavernes fremste mål å beholde makten. De frykter internt opprør mer enn krig med USA, sier han.

I Iran har det vært protester etter at den iranske revolusjonsgarden skjøt ned det ukrainske passasjerflyet. En eventuell krig vil foregå ved at USA bomber Iran, mener Roubini. Krig på bakken utelukker han.

– Hvis USA bomber, vil den iranske befolkningen samle seg om makthaverne. Iranere er nasjonalister, sier han.

Roubini ser dette fremtidsbildet: Jo skarpere den militære konflikten blir, desto mer sannsynlig blir det at Trump taper valget til høsten og desto større blir de økonomiske skadevirkningene for Iran. Men det viktigste for de iranske makthaverne er at det styrker dem i Iran.

Jødiske Roubini har sterke bånd til Iran.

– Jeg tror jeg kjenner Iran ganske godt. Jeg kan reise dit, men jeg vil nok ikke slippe ut igjen, sier han med et smil.

En enda større konflikt

Men Roubini ville ikke vært Dr. Doom om han ikke hadde en konflikt til: USA- Kina. Den er mer fundamental, mer varig og har større konsekvenser for verdensøkonomien en konflikten i Midtøsten.

Han ser dette som mye mer enn en handelskonflikt. Det er kampen mellom verdens mektigste land USA og den stigende stormakten Kina.

– Dette dreier seg om maktpolitikk, for eksempel i Hongkong og Sør-Kina-havet. Det handler også om handel, teknologi, informasjon, data, utenlandske investeringer, finansplasseringer, utveksling av arbeidskraft, studenter og akademikere og det internasjonale valutasystemet, sier han.

Verden deler seg

Roubini ser for seg en verden som gradvis blir mer delt i to. Striden rundt det kinesiske telekomselskapet Huawei er et forvarsel.

– Snart vil husholdningsvarer ha en 5G-chip i seg. Da kan kinesiske husholdningsvarer i prinsippet avlytte deg. Skal vi forby dem? Kamp mot teknologi fører i neste fase til kamp mot handel, sier han.

Han ser for seg at de innarbeidede fordelene ved global handel blir svekket.

– Levestandarden i verden blir lavere enn den ellers kunne vært, sier han.