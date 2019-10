Frps stortingsrepresentant møter i retten fredag. Kan få historisk streng straff for å ha svindlet Stortinget.

I oktober 2018 kunne Aftenposten avdekke at den profilerte stortingsrepresentanten, som da var leder for Oslo Frp, systematisk hadde levert falske reiseregninger til Stortingets administrasjon.

Aftenpostens gjennomgang av Keshvaris reiseregninger viste at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for tilsammen 290.000 kroner de siste to årene.

Keshvari ble den første av to representanter som ble anmeldt av Stortinget i forbindelse med Aftenpostens avsløringer.

Senere innrømmet Keshvari at han hadde lurt til seg 450.000 kroner på denne måten.

Frp-politikeren har erkjent forholdet fullt ut. Derfor går saken som en såkalt tilståelsesdom når Keshvari møter i Nedre Romerike tingrett fredag klokken 12.

Ber om 18 måneders fengsel

Dette er en forenklet rettsbehandling der det ikke blir utstedt en tiltalebeslutning. Betingelsen er at siktede gir en uforbeholden tilståelse. Keshvari er siktet for grovt bedrageri.

Dette har en strafferamme på seks år, men i tilståelsessaker gis det vanligvis endel strafferabatt.

Påtalemyndigheten har bedt om at Keshvari dømmes til 18 måneders ubetinget fengsel.

– Jeg noterer at statsadvokaten overkjører politiet her, men det er retten som bestemmer. Politiets forslag på fem måneder var strengt allerede, uttalte Keshvaris forsvarer John Christian Elden til Aftenposten for en måned siden.

Historisk strengt

Keshvari har betalt tilbake til Stortinget pengene han urettmessig fikk utbetalt.

Trolig blir Keshvaris dom den strengeste noensinne for en representant. Stortingets administrasjon opplyser at de ikke har kunnskap om hvorvidt sittende stortingsrepresentanter tidligere er blitt dømt til fengsel.

Aftenposten har funnet ett eksempel: I 2002 ble KrFs stortingsrepresentant Lars Rise dømt til 14 dagers fengsel for råkjøring.

Har permisjon, men får fortsatt full lønn

Keshvari vil uavhengig av straffen fortsatt formelt sett være innvalgt på Stortinget.

Årsaken er at stortingsrepresentanter i prinsippet ikke kan fjernes fra sine verv, med mindre de dømmes i en riksrettsprosess.

Keshvari har stort sett har sykepermisjon siden Aftenpostens avsløringer i fjor høst, og Carl I. Hagen har møtt i hans sted. I denne perioden har Stortinget betalt full godtgjørelse til begge to, noe som nå utgjør en årslønn på 987.000 kroner.