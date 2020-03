Kaster slipset og går kveldsskift i fabrikken

Da korona-bølgen slo inn over dagligvarehandelen, kom det dramatiske meldinger fra kundene til Vesteraalens AS på Sortland.

Etterspørselen etter selskapet fiskeboller hadde skutt i været.

– Rema meldte om 1.300 prosent økning i salget av våre bokser. Det syntes vi var veldig artig å høre, ler markedssjef i Vesteraalens Eirik Nikolaisen.

Marianne L. Strand

Gjorde kort bemanningsprosess

Men etterspørselen vedvarte også etter de første hektiske hamstringsdagene.

Nå ligger etterspørselen fra grossistene fire til fem ganger over det normale nivået, og det er bare så vidt fabrikken greier å holde tritt med bestillingene.

Det betyr at planene om å skalere opp til flere skift måtte opp av skuffen raskere enn ventet. Og bemanningen av kveldsskiftet gjøres in-house.

– Vi skjønte raskt at vi ikke greide å dekke etterspørselen på normal drift, sier Nikolaisen.

– Vi måtte øke fra ett til to skift, og der har vi kjørt inn mange av dem som befinner seg i andre funksjoner i selskapet. Og det har vært en fantastisk stå på-vilje. Med en gang dette begynte å skje, hadde vi ansatte som var på tilbudssiden og ville stille opp i andre jobber enn de ellers utfører, sier Nikolaisen.

Vesteraalens AS

Side om side

Til sammen har 12 medarbeidere fra administrasjonen debutert på fabrikkgulvet.

– Det er folk fra salg, regnskap, direktøren - alle sammen. De synes det er artig å jobbe side om side uansett hvilken tittel man har ellers i selskapet. Og de som var på fabrikkgulvet fra før, har tatt godt imot kontorfolket. Du kan si at vi har byttet litt på rollene om hvem som er sjef, ler Nikolaisen.

Han er glad selskapet ser ut til å komme styrket ut av krisen.

– Jeg tror at den dugnadsånden som de ansatte nå viser, kommer ganske naturlig fordi folk rett og slett er takknemlige for at de har en jobb å gå til. Vi forstår at vi er heldige som lager produkter det fortsatt er etterspørsel etter. Det er ikke alle som har det slik.

Full stenging

Med unntak av dem som nå har ikledd seg industribekledning, er det noen få kontorfolk som er sendt på hjemmekontor.

– Vi har fullt fokus på å holde produksjonen i gang. Alle som ikke har en kritisk funksjon i produksjonen, er på hjemmekontor for å ivareta logistikk, regnskap og diverse. For det verste som nå kan skje, er at vi blir stengt ned.

Erik Jenssen

– Det er trygt å slå fast at dere er hermetisk lukket for tida?

– Ja, alt er stengt. Kantinen og alt sammen. Til og med posten blir avlevert på et sted lenger bort på området, og så henter vi den der. Vi har gjort alle grep som er mulig for å redusere risiko. Det verste som kan skje nå, er at vi må stenge fordi vi har fått smitte i staben.

Ut over det er det eneste som kan stoppe fiskebollegjengen på Sortland, tilgangen på emballasje.

– Det kan bli knapphet på hermetikkbokser, men vi har fått tak i det meste av det vi trenger. Det er litt ventetid, så vi kan i verste fall måtte stoppe en dag eller to.

Vesteraalens AS

Nedtur ble opptur

I tillegg til Norge er det ett annet land i verden som har et forhold til fiskeboller; nemlig Kina.

Vesteraalens har derfor i flere år arbeidet målrettet med å lansere det norske tradisjonsproduktet i det kinesiske markedet.

Det ligger en omfattende prosess bak godkjenning av importprodukter i Kina, og denne var på plass sist høst. Bollene skal distribueres gjennom Kinas godt etablerte handlemønster for dagligvarer i nettbutikk.

– Det har vært mulig å kjøpe Vesteraalens fiskeboller i Kina siden nyttår, men vi har ennå ikke startet markedsføringen. Vi har sendt ned det første partiet, og vi har et parti med kinesisk label stående på lager klart til å sendes ned for å etterfylle hvis det blir behov.

Erik Jenssen

Høyteknologi

Vesteraalens var klare til å starte markedskampanjen i Kina etter kinesisk nyttår, og var dermed blant de norske virksomhetene som tidligst merket konsekvensene av viruset.

– Alt ligger rigget og klart for å trykke på knappen for Kina-satsingen, men akkurat nå er det hjemme markedet i Norge som er første prioritering.

I så måte betød Kina-satsingen at Vesteraalens var perfekt posisjonert for å møte stor etterspørsel. Selskapet har brukt flere år på å realisere sin nye fabrikk. Bygget ble tatt i bruk denne sesongen, dimensjonert med formidabel overkapasitet for å møte en eventuell suksess i Kina-markedet.

Selskapet har blant annet investert i en filétlinje med to høyteknologiske vannkutteroboter av samme type som vesentlig større filétanlegg langs kysten har klart seg med bare én av.