Oslo Børs kritiserer Norwegian – igjen

Kritikken kommer ifølge Dagens Næringsliv i forbindelse med at Norwegians Boeing 737 MAX 8-fly ble satt på bakken 12. mars, etter flystyrtene med samme flytype i Indonesia og Etiopia.

Samme dag, klokken 14.58, publiserte Norwegian en pressemelding om at flyene var satt på bakken, etterfulgt av en børsmelding med samme innhold ett minutt senere.

Det børsen reagerer på er at nettavisen E24 allerede klokken 14.40 publiserte en artikkel hvor de viste til pressemeldingen.

Børsen påpeker at omsetningen av Norwegian-aksjer var unormalt høy i tiden mellom 14.40 og 15.00, og likeså det unormalt kraftige kursfallet på 8 prosent i løpet av bare 20 minutter, skriver DN.

Oslo Børs konkluderer derfor med at Norwegian ikke har kommunisert beslutningen på riktig måte, og viser til at «børsnoterte selskaper er forpliktet til å offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår utsteder uoppfordret og umiddelbart».

Norwegian innrømmer at meldingene ikke ble sendt ut i riktig rekkefølge, og sier de trodde pressemeldingen var publisert da de sendte den til E24.

– Vi erkjenner at vi ikke var godt nok koordinert internt og har nå oppdatert våre rutiner for å unngå at lignende skjer igjen, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Flyselskapet slapp unna med kritikkbrev, uten bøter eller straff. Men børsen påpeker at dette er det tredje tilfellet på under halvannet år, og at «ved eventuelle fremtidige brudd på reglene om informasjonshåndtering vil nærværende og tidligere brudd være et skjerpende moment.»