Amerikanske myndigheter saksøker Elon Musk

Ifølge The New York Times ønsker S.E.C., Securities and Exchange Commission, å forby Musk å sitte i styret eller ledelsen for børsnoterte selskaper. De anklager Musk for å komme med falske påstander for å manipulere aksjekursen.

Årsaken er en Twitter-melding fra august i år, hvor Tesla-sjefen skriver at han vil ta selskapet av børs for 420 dollar pr. aksje.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Tar ikke Tesla av børs

Musk opplyste senere at selskapet var i dialog med Saudi-Arabias statlige investeringsfond og andre om å ta elbilprodusenten av børsen.

Noen uker senere besluttet styret at Tesla ikke skulle tas av børs likevel.

Musk kaller søksmålet grunnløst i en pressemelding, og sier han aldri har villedet investorene.

Aksjekursen steg etter Musks Twitter-melding

Tesla-aksjen steg med åtte prosent etter Musks Twitter-melding, før Nasdaq suspenderte handelen med aksjen. Etter en pressemelding fra Tesla hvor Musk bekreftet planene, ble handelen gjenåpnet.

Da børsen stengte hadde selskapets aksjer steget med hele 11 prosent, også godt hjulpet av at Financial Times tidligere tirsdag meldte at en gruppe saudiarabiske investorer hadde kjøpt mellom tre og fem prosent av aksjene.