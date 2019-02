– Når du drar til flyplassen kommende sommer, vil sjansen for å bli forsinket være lik én til tre. Og blir du først forsinket, må du regne med å vente i 49 minutter. Det er enormt! Og dette er gjennomsnitt, som betyr at mange vil oppleve en mye større forsinkelse.

Advarselen kommer fra Eamonn Brennan, iren som for et drøyt år siden overtok som sjef for Eurocontrol. Enkelt forklart styrer han det europeisk luftrommet. Han var nylig i Bodø for å snakke om den 20 år gamle drømmen om et grenseløst, europeisk luftrom.