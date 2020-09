Veltede trær sperrer vei og T-bane i Oslo

På T-banestrekningen mellom Holmen og Hovseter skaper et veltet tre forsinkelser.

NTB

26. sep. 2020 07:24 Sist oppdatert 7 minutter siden

– T-banen må kjøre på motspor, så her blir det forsinkelser, sier pressevakt i Sporveien, Jan Rustad til NTB.

– Det jobbes nå fortløpende med å fjerne det, legger han til.

Rustad forteller at det i løpet av natt til lørdag flere steder har blåst ned trær langs T-banesporene, men ingen andre strekninger er blokkert.

Også politiet forteller om utfordringer knyttet til vind og regn i hovedstaden. Særlig et stort tre som blåste over ring 3 ved Radiumhospitalet like før klokken 4, skapte en stund problemer.

– Treet er fjernet fra veibanen, og veien er åpen for trafikk, sier trafikkoperatør Gry Solli ved Vegtrafikksentralen Øst til NTB i 8-tiden.

Også E6 mellom Trosterud og Furuset var delvis stengt som følge av vann i veibanen. Veien er igjen åpen for trafikk, opplyser Vegtrafikksentralen Øst i 8-tiden på Twitter.

Det er sendt ut gult farevarsel for regn i østlandsområdet lørdag. Det er ventet mellom 40 og 60 millimeter regn på 12 timer.