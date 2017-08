– Vi går mot tidenes beste sommer for Hurtigruten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

I praksis vil det si at minst ni av ti senger om bord i Hurtigrutens 12 skip er solgt i sommer. I midten av mai hadde Hurtigruten solgt reiser i resten av 2017 for 2.8 milliarder kroner. Det var 400 millioner mer enn på samme tid i fjor. Veksten kommer i alle markeder og i alle årets kvartaler.

Men det drypper også på aktører i land. I løpet av få år har Hurtigruten doblet antall tilbudte utflukter på land - til rundt 100 utflukter. Passasjerene legger i år igjen over 300 millioner kroner på slike utflukter - 50 millioner mer enn i fjor.

– Turistene søker aktive opplevelser langs kysten på en helt annet måte enn tidligere. Dette får store ringvirkninger for lokale reiselivsaktører, forklarer Skjeldam.

Nick Dimbleby

Hotell med 100 prosent belegg

Hurtigruten er ikke alene. For en uke siden kom SSBs overnattingstall for juni. De viste nok en rekordmåned, med en vekst på 2 prosent. Men veksten var lavere enn det hotellene i alle våre nordiske naboland hadde i juni. Og lavere enn mange i bransjen hadde forventet.

– Men det er likevel bra, fordi vi sammeligner oss med en god måned i fjor, oppsummerer direktør-Per Arne Tuftin i bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv.

For noen, som Storfjord Hotel på Sunnmøre, har sommeren bydd på ekstra gode opplevelser. Det 33 roms store hotellet ble valgt som base for Jaguar Land Rovers lansering av bilprodusentens nye Range Rover-modell.

I løpet av fire uker ble over 300 motorjournalister flydd inn for et todagers opphold med en rekke ulike arrangementer i regionen.

Trolig er dette blant de mest lukrative hotellbestillingene som er gjort i Norge sommer. Det er blitt anslått at bilprodusenten og gjestene la igjen rundt 35 millioner kroner.

– Det betyr utrolig mye å få en slik bestilling. Den gir store ringvirkninger i lokalmiljøet, sier salgssjef Gro Linn Gamst i 62 Nord, selskapet som eier hotellet. Hun rapporterer også om «en fantastisk sommersesong» for selskapets to andre hoteller.

Katrine Nordli

Hotellsvikt i hovedstaden

Men det er mange andre på listen over sommerens vinnere. Blant dem finner vi arrangørstedene til sommerens festivaler, Lofoten, fjell- og aktivitetsferie, samt attraksjoner som drar nytte av at sommeren ikke har vært ensbetydende med 25 grader og solfri himmel.

Men Oslo-hotellene slo ikke fjoråret. Hotellene i hovedstaden hadde en nedgang på 2.8 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor. Det står i kontrast til vekst på Vestlandet og i deler av Nord-Norge.

– Nedgangen i Oslo kan skyldes to ting: Det har vært kapasitet som ikke har vært åpen, samtidig som enkelte kanskje har valgt å bruke andre overnattingstilbud eller reist ut av Oslo, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Olav Olsen

Svikt i nærmarkedet, flere drar langt

Sommerens første hotellstatistikk avslører også at færre svensker, dansker og finner besøker oss. Veksten kommer i de fjerne markedene som USA, Asia og Sør-Amerika, samt Russland og Spania.

Og som Per-Arne Tuftin påpeker; mye kan tyde på at en del Oslo-turister velger andre overnattingstilbud enn hotellene - eller bor utenfor byen. Det er ingen tegn på turistsvikt i hovedstaden. Tvert imot.

– Inntrykket er at vi har hatt et bra trykk i Oslo i sommer. Vi har hatt rekordbesøk på turistkontoret, forteller direktør Christian Lunde i VisitOslo.

I juli hadde turistkontoret i Oslo - Oslo Visitor Centre - over 74.000 besøkende. Det er 10 prosent flere enn i fjor. Nettsiden til VisitOslo har hatt 8 prosent flere unike brukere enn i fjor.

Arnfinn Mauren

I kø for å se «Skrik» i Nasjonalgalleriet

Flere attraksjoner som Aftenposten har vært i kontakt med, både i og utenfor hovedstaden, har hatt opptil 10 prosent økning i besøket. Nasjonalgalleriet i Oslo hadde 7.000 flere besøkende i juni og juli år, sammenlignet med samme måneder i 2016.

– Mange turister ønsker å se Munchs «Skrik», og denne sommeren er det kun i Nasjonalgalleriet man kan det, forteller kommunikasjonsdirektør Eirik Kydland ved Nasjonalmuseet.