Bærekraft og klimapolitikk er tema overalt i Davos. Det er fellesnevneren for to så ulike skikkelser som britiske prins Charles og den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

Når de to hilser på hverandre, blir det et bilde både på Davos-møtets spenn og på den altomfattende oppmerksomheten klimakrisen får.

De gode hensiktene og de bekymrede beskrivelsene av verdens klimatilstand preger årets Davos-møte. Alle vil være på lag med ungdommen. Til og med Donald Trump sier han gjerne skulle møtt Thunberg.

Brodder er bærekraftig

Paradoksene står selvfølgelig i kø når verdens rikeste og mektigste samler seg i en idyllisk alpeby. Det er lett å harselere over privatflyene som samler seg på flyplassen i Zürich.

Samtidig er ingen tiltak for små for arrangøren World Economic Forum (WEF). Utdeling av brodder og kart for å få folk til bruke beina i den lille Alpebyen blir i programheftet fremstilt som et tiltak for å fremme bærekraft og reduserte klimautslipp.

Klimaeffekt: 10 tonn

For å legge enda mer press på deltagende dollarmilliardærer, opplyser WEF at klimautslippene ville blitt redusert med 10 tonn CO2 hvis alle de rundt 3000 deltagerne hadde bruke beina i stedet for bilen.

Møtet er ifølge arrangøren 100 prosent klimanøytralt. Alle utslipp blir «blir beregnet og kompensert ved å støtte miljøprosjekter i Sveits og i utlandet». WEF har også lansert en plan om å plante 1 billion trær på ti år for å lagre karbon som er sluppet ut.

Mer bærekraft: Arrangøren forteller også at teppene de bruker er laget av brukte fiskenett, mens malingen er fremstilt av tang.

Svarte biler dominerer

Men så var det paradoksene.

Det faktiske utfallet her og nå er at Davos er overfylt av store bensinslukende limousiner som snegler seg frem i lange køer og spyr ut klimagasser. De er svarte og blankpolerte. Noen av dem har en størrelse som svært sjelden kjører i Norge.

Dette er annerledes enn når den norske makteliten møtes på Arendalsuka i august. Den er åpen for alle og «alle» er der. Når det den globale makteliten har sin Arendalsuke, skjer det i Davos. Da blir kontrastene mellom form og innhold mye større enn i Arendal.

Fakta: Davos-møtet 2020 World Economic Forum (WEF) er en organisasjon med hovedkvarter i Genève i Sveits. Mange av verdens fremste og største selskaper er medlemmer på ulike nivåer. WEF skal fremme samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å skape en bedre verden. WEF er mest kjent for det årlige møtet i Davos. Årets møte har mer enn 2800 deltagere fra 118 land. Kvinneandelen er 24 prosent. Nesten 1700 er ledere i næringslivet. 53 statsministre og statsoverhoder deltar. 17 av konsernsjefene i verdens 20 største børsnoterte selskaper kommer.

Mørke dresser med støvletter

Klimaendringene har heldigvis ikke kommet så langt at snø og is er borte fra Davos. Tvert imot viser vinteren seg fra sin beste side. Det forandrer antrekket til deltagerne.

Den vanlige mørke dressen er selvfølgelig på plass. Men i Davos er dette for mange matchet med støvletter av ulik form og farge. Det er glatt, kaldt og stedvis sølete. Skotøy er en utfordring.

For eksempel satt presidents Trumps økonomisk rådgiver Larry Kudlow i en paneldebatt iført lysebrune, svært omfangsrike støvletter som rakk godt opp på leggen. Paneldeltagerne sitter i lenestoler vendt mot publikum, så støvlettene sugde til seg oppmerksomheten.

Kudlow hadde i tillegg rosa slips, kom altfor sent og drakk medbrakt Cola rett fra flasken.

Et klassesamfunn

Utjevning av forskjeller og et inkluderende samfunn er et annet stort tema i Davos. Møtet er likevel et klassesamfunn.

Alle må gå med adgangskortet rundt halsen. Det kommer i mange ulike farger etter hva man har adgang til og har betalt for.

Klassedelingen gjelder i trafikken også. De svarte bilene har merkelapper kodet med tall, farger og bokstaver. I kronglete gater med sperringer overalt er det vanskelig for sjåførene å finne sin mann. «Where are you?» er et vanlig spørsmål å høre blant sjåførene som er ute med telefonen.

På den annen side: Uten klassedelingen hadde trolig møtet vært et eneste stort kaos.

Davos vil ha en nordisk verden

Under WEFs logo står det som regel «Committed to improving the state of the world». Så hvor er det WEF vil når organisasjonen setter seg som mål «å forbedre verdens tilstand»?

Svar: Til Norden.

Det er bare ta en titt på WEFs skrytevideo der den utflyttede trønderen Børge Brende legger ut om kvalitetene ved Den nordiske samfunnsmodellen. Han er nå president i WEF og bosatt i Genève.

Høyremannen lovpriser den offentlige skolen, skattenivået, sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor og den jevne inntektsfordelingen. Norden har verdens mest konkurransedyktige økonomier sammen med alt dette.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kunne ikke gjort det bedre. Brende topper det hele med å fortelle om barnetogene 17. mai.

I 1981 ga avdøde Arbeiderpartitopp Einar Førde ut boken «Vi er alle sosialdemokrater». Det er et mulig motto for neste års Davos-møte.

WEF kan like godt komme ut av skapet først som sist.