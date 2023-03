En dårlig bank i California rikker ikke Norges Bank

OM ØKONOMI: I California har en stor bank kollapset og brutt med bankenes magi. Men det er trolig ikke nok til å stoppe Norges Bank fra å sette opp renten i neste uke.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache er i gang med å sette renten opp for å få prisveksten ned.

15.03.2023 15:29

Også innen økonomi gjelder det å sortere stort og smått.

Først smått: Denne uken har hittil vært preget av nyhetene fra USA om at én ganske stor og to små banker har kollapset. Det har vært et gufs fra finanskrisen 2008–2009.