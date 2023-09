Nå avgjøres SAS’ skjebne

NYHETSANALYSE: Fristen SAS har for å skaffe nye milliarder går ut tirsdag morgen norsk tid. Her gir vi deg noen svar på hva som kan bli veien videre for det kriserammede flyselskapet.

Kommer konsernsjef Anko van der Werff i mål med jakten på 9,5 milliarder friske, svenske kroner? Han vil vite det før morgengry tirsdag. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 17:29

1. Kommer SAS i mål med pengeinnhentingen?

Den endelige fristen for å by på nye SAS-aksjer utløper mandag 25. september kl. 23.59 amerikansk tid. Det tilsvarer kl. 05.59 tirsdag morgen norsk tid.

I skrivende stund ser det ut til at SAS vil klare målet om å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital.

Men advokatene og finansrådgiverne til SAS har i juli og august brukt tid på å diskutere alternative løsninger dersom jakten på ny egenkapital ikke lykkes.

Det går frem av timelistene de har levert inn.

Det er derfor helt opp til deadline for budene knyttet spenning til om pengejakten lykkes.

2. Når får omverdenen vite om SAS lykkes?

Hvis ikke fristen utsettes på nytt i siste liten, vil SAS i løpet av tirsdag 26. september trolig melde om målet om å hente 9,5 milliarder kroner er nådd.

Hvis SAS har fått inn nok penger, men uten at det har vært særlig rift om aksjene, så vil SAS deretter fortelle hvem som har fått tildelt aksjer torsdag 28. september.

Hvis det derimot er mange investorer som har sagt at de vil kjøpe nye SAS-aksjer, så vil SAS avholde en auksjon som avsluttes først mandag 2. oktober.

Da blir tildelingen av aksjer ikke kjent før torsdag 5. oktober.

3. Taper dagens aksjonærer alt?

SAS må få unntak fra hovedregelen i denne typen amerikansk konkursbehandling, Chapter 11, dersom aksjonærene skal få beholde noe som helst.

Hvis SAS har lykkes med pengeinnhentingen, vil dagens over 250.000 aksjonærer etter alt å dømme tape alt. Deres aksjer blir trolig såkalt nullet.

Ironisk nok er det dersom pengeinnhentingen har gått dårlig, og SAS trenger pengene som dagens aksjonærer kan gi selskapet, at aksjonærene kan håpe på å beholde noen verdier. Dette da i form av en mulig rett til å tegne seg for nye aksjer.

4. Forblir SAS på børs?

Dersom SAS lykkes med pengeinnhentingen rettet mot store, profesjonelle investorer, vil SAS etter alle solemerker bli tatt av børs.

Dersom SAS ikke har lykkes godt, kan, som nevnt over, dagens aksjonærer reddes av at SAS trenger kapitalen de kan bidra med. I så fall vil SAS forbli på børs.

Advokatene til SAS har også diskutert en løsning med et børsnotert lån som eventuelt kan gjøres om til aksjer. Men det fremstår som uklart hvordan det skulle fungere dersom SAS-aksjen ikke forblir børsnotert.

Blant de mange ubesvarte spørsmålene i dramaet om SAS, er hva selskapet må gi av innrømmelser for få EU-kommisjonens godkjennelse? Vis mer

5. Hvem blir de nye eierne?

Det aller meste tyder på at det amerikanske investeringsselskapet Apollo Capital blir den nye, store eieren i SAS. Spekulasjonene i forkant peker mot en eierandel for Apollo på mellom 40–50 prosent.

Apollo har allerede lånt SAS 350 millioner dollar, tilsvarende 3,7 milliarder kroner. Dette lånet pluss påløpte renter vil bli gjort om til aksjer hvis Apollo blir storeier. Så gjenstår det å se Apollo må/vil putte på mer penger utover det.

I tillegg er det ventet at den danske stat vil bli eier av mellom 22–30 prosent av nye SAS.

Hvem som blir de øvrige eierne, gjenstår å se. Det knytter seg spenning til om den svenske Wallenberg-familien, i dag tredje største aksjonær, vil putte på mer penger.

Etter hva Aftenposten forstår, har såkalte industrielle aktører, altså konkurrenter av SAS, vært inne og vurdert å by. Men det er ukjent hvem det i så fall er.

Det har vært et uttrykt mål for SAS å prøve å få inn konkurrerende budgivere, så ikke Apollo får overta halve SAS til skampris.

6. Hva redder de usikrede kreditorene av verdier?

De usikrede kreditorenes skjebne avgjøres av interessen for nye SAS-aksjer. Jo høyere budene er, desto høyere verdier mener investorene det er i SAS. Da blir også det som kalles dividende, det kreditorene redder i prosent av sine krav, høyere.

De usikrede kreditorene til Norwegian reddet til sammenligning kun 5 prosent av sine krav.

SAS har advart om at det blir en ganske liten dividende til de usikrede kreditorene.

Disse kreditorene er i første rekke eierne av et sveitsisk obligasjonslån, de skandinaviske statene, store kreditorer i USA og (deler av kravene til) leasingselskapene.

De aller fleste vareleverandører har vært holdt utenom SAS Chapter 11-prosess og fått betalt som normalt. Det gjelder også statlige Avinor, som tapte 150 millioner på Norwegians konkursbehandling i Irland og Norge i 2021.

7. Hva skjer etter at Chapter 11 i USA er over?

Det kan være at SAS må gå en ekstrarunde i svensk rett og gjennomføre en egen konkursbehandling, en såkalt rekonstruksjon, for SAS AB. Dette fordi mange kreditorer ikke er bundet av amerikansk rett.

Svensk konkurs har vært mye diskutert blant SAS’ advokater. Hittil har SAS ikke ønsket å kommentere om dette faktisk vil skje.

Investorene som skal skyte inn penger i nye SAS vil trolig først gjøre det etter at alle rettsbehandlinger er over en gang i 2024.

8. Hva må SAS gjøre for å få EUs godkjennelse?

Den svenske og danske staten jobber for at EU-kommisjonen skal godkjenne SAS’ Chapter 11-plan. Kapitalen som Danmark og Sverige skjøt inn i SAS i 2020, og at disse pengene nå i 2023 blir kraftig tatt ned i verdi, regnes som statsstøtte.

SAS må derfor gi «noe» i innrømmelser til EU for at all statsstøtten skal godkjennes.

De fremste spekulasjonene har gått på at SAS vil selge datterselskapet SAS Ground Handling. Det håndterer bakketjenester for SAS’ på de tre store flyplassene Gardermoen, Kastrup og Arlanda.

En annen mulighet er at SAS gjør «noe» med lojalitetsprogrammet Eurobonus. En tredje mulighet kan være salg av landingstillatelser på populære flyplasser i Europa.