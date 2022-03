KG-teateret 2022: Musikaltalentene er store i Oz

«Trollmannen fra Oz» har fått nye sanger – og blitt litt frekkere på Kristelig Gymnasium. Men det beste med forestillingen er talentene.

Kristelig Gymnasium får god kritikk for sine store musikaltalenter.

10 minutter siden

Frank L. Baums «Trollmannen fra Oz» fra 1900 er nok mest kjent som filmmusikal fra 1939, der Judy Garland skrev filmhistorie ikledd røde sko. Senere har musikalen blitt mye spilt på store scener – og små skoleteateret. KG-teateret bruker et av skoleteatermanusene, men har lagt til sanger fra andre musikaler som «Matilda», «Wicked» og «Skjønnheten og udyret». De har også satt handlingen til en moderne skole, istedenfor Midtvesten på 1900-tallet.

I det store og hele er dette en veldig fin forestilling. Den sprudler av energi, talent og drives frem av musikalske elever kledd i fargerike gevanter. Likevel er jeg litt kritisk til noen av valgene.

Lievin Lukoo spiller trollmannen fra Oz. Her er han i den veldig fine sluttscenen, der han blåser bort med ballonger.

Når man lager teater, er det viktig å tenke nøye gjennom rommet. Scenografi og kostymer skal spille opp om historien man vil fortelle. På KG er rommet kledd i svart, slik at det ser ut som at vi er på et veldig mørkt sted. De fargerike kostymene blir en kontrast, men det er likevel litt lite magi i Oz.

Det er også satt inn vitser for voksne. Dorothy er premenstruell og løven er lei av å gå med 3D-briller. Det er både for mange og for få av disse. For få til å være en leken parodi, men så mange at de bryter med universet. Jeg skulle gjerne sett enda mer tøys! Eller eventuelt gått dypere inn i karakterene og originalhistorien.

Fakta «Trollmannen fra Oz» Av Frank L.Baum, i en versjon av Erlend Rødal Vikhagen. Bearbeiding og regi: Astrid Storrusten Med: Ingrid Tørnby, Marie Foss, William Rensel, Oscar L. Wiggen Hallberg, Tale Torp Torjussen, Jenny Marie Brevik, Lievin Lukoo, Frid Glatre, Inga Torp Nilsen, Lina Hesam, Viktoria Riksen, Kristine Aarak, Mia Servold Oppi og Elise Forstrøm. Dansesjef: Mia Servold Oppi. Spilles på Kristelig Gymnasium til og med lørdag. Vis mer

William Rensel og Marie Foss er forestillingens «comic relief» som blikkmann og fugleskremsel. KG-teateret har laget sin helt egne versjon av «Trollmannen fra Oz».

Les også Fossrevyen: Tiden flyr når du har det gøy

Fakta Disse forestillingene anmelder vi i år: Premiere 10. februar: Askerrevyen Premiere 27. februar: Rudrevyen Premiere 28. februar: Stabekkrevyen, Nadderudrevyen, Kongshavnrevyen, Fossrevyen, KG-teateret Premiere 1. mars: Skirevyen, Ullernrevyen, Kattateateret Premiere 2. mars: Elvebakkenrevyen, OHG-revyen, OBS-revyen Premiere 3. mars: Lambertseterrevyen, Nydalenrevyen Premiere 5. mars: Blindernrevyen Premiere 12. mars: Munchrevyen Premiere 15. mars: Bjerkerevyen Premiere 22. mars: Persbråtenrevyen Premiere 28. mars: Nesbrurevyen Premiere 30. mars: Vallerrevyen Premiere 22. april: Nissenrevyen Etter påske: Sandvikarevyen, Nesoddenrevyen, Lørenskogrevyen, Eikelirevyen Vis mer

Selv verdens strengeste anmelder finner mye å glede seg over her. Det aller beste er musikaltalentene. Jeg vedder én ukes kaffebudsjett på at William Rensel (som spiller Blikkmannen) snart blir å se på en proff scene. For en stemme, for en mimikk og nyansert spill! Ingrid Tørnby (Dorothy) har en magnetisk kraft og synger nydelig. Det samme gjør Jenny Marie Brevik som den snille heksa. I starten er det litt overspill fra noen av karakterene, men det roer seg raskt ned.

Jeg synes også KG klarer å fortelle hjertet av historien. Om samhold, utenforskap – og at tøffheten kommer innenfra. Det er grunn nok til å dra til Oz denne helgen!