Kongshavnrevyen 2022: Litt mindre dans, litt mer ondskap, takk!

Gode skuespillerprestasjoner overskygger ikke det faktum at Kongshavnrevyens «onde plan» forblir et uløst oppdrag.

I en av sketsjene i første akt går spionen Kai Kraftfull og gravejournalisten Maria Rød på date.

3. mars 2022 06:30 Sist oppdatert nå nettopp

«Ond, men aldri slem» er inspirert av James Bond-filmene.

Kongshavnrevyen har latt seg inspirere av James Bond-filmene. Vi møter to spioner med dress og håndvåpen. Deres dekknavn er Kai Kraftfull og Stian Stødig.

Den ene er flinkere enn den andre til å løse oppdrag.

Det kommer spesielt godt til syne i åpningsnummeret, når spionduoen er på jakt etter to kriminelle. De havner midt i en skuddutveksling. Det ender med at Stian blir skutt. Kai er overbevist om at makkeren er død og ringer etter en ambulanse. Men Stian er fortsatt i live.

Skuespillerne i «Ond men aldri slem» byr på dans og musikk.

Sjarmerende og koselig gjeng

I «Ond, men aldri slem» er leveregelen at det er greit å være ond, men aldri slem. Revyen forsøker å ha en tydelig rød tråd. Den klassiske helt/skurk/offer-fortellingen preger revyens oppbygning.

Det er en sjarmerende og koselig gjeng med skuespillere som står på scenen. De er heller ikke mange. Det gir rom for at flere av skuespillerne får skinne litt ekstra.

Det er spesielt interessant å følge forvandlingen til Stian Stødig, som går fra å være spion til å bli verdens ondeste mann. Som General Galskap plotter han verdens undergang.

Også gravejournalisten Maria Rød fremstår som en karismatisk og underholdende karakter, når hun i andre del av revyen blir tatt til fange av generalens medhjelpere.

Gravejournalisten Maria Rød (i rød kjole) fremstår som en karismatisk og underholdende karakter.

Rotete og uferdig manus

Gode skuespillerprestasjoner overskygger likevel ikke det faktum at Kongshavnsrevyens «onde plan» forblir et uløst oppdrag. Manuset virker uferdig og rotete. Sluttpoeng kommer ikke godt nok frem.

Sketsjer tar brått slutt. Vitser fremstår tørre og oppbrukte. Et godt eksempel er sketsjen «HMS-møte», der en av skuespillerne tar navneopprop på en arbeidsplass. «Penis Vaginesen» virker sikkert gøy der og da. Men vitser om kjønnsorgan er ikke særlig kreative.

Det gjør ikke ting noe særlig bedre at skuespillerne bryter ut i sang i tide og utide. Selve latteren uteblir.

Kongshavnvrevyen fremstår altfor snill og ikke fullt så ond. Det gjør at den ikke helt klarer å leve opp til sitt eget motto.

Vår vurdering:

Fakta Kongshavnrevyen «Ond men aldri slem» Instruktører: Alvin Sørli-Gjøsund, Oliver Edvardsen Lund og Steffen Offernes. Revysjefer: Shano Hansen og Kevin Askjer Nordahl. Skuespillere: Christian Ingebrigtsen, Petter Sand-Strand, Thea Bauer Jacobsen, Adrian Roksvåg, Jenny Lian, Linnea Kallestad og Helena Elvebakk Tennøy. Spilles på Kongshavn videregående skole fra 28. februar til 4. mars. Vis mer