Serve: Spillet begynner med en underhåndsserve. Ballen sprettes først i bakken, før serven skal gå diagonalt og deretter sprette i motstanderens serverute. Den er gyldig hvis den spretter opp i motstanderens glassvegg, men ikke hvis den treffer nettinggjerdet. Bommer man på første serve, har man én sjanse til.

Vegger: Veggene er alltid en del av spillet. Når man mottar en ball, kan man la den sprette opp i glassveggen etter at den har truffet bakken. Man kan også slå ballen via egen vegg før den går over til motstanderen.

Tap av ballveksling: Hvis ballen spretter to ganger, slås i nettet, slås i eget nettinggjerde, slås ut av buret eller rett i veggen på motstanderens side, taper man ballvekslingen. Ballvekslingen er også over hvis man blir truffet av ballen på et annet sted enn racketen, ved et dobbeltslag og ved berøring av nett eller nettstolpe.