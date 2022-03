Bjerke danserevy 2022: Dans på toppnivå

Danserne er rå, talentfulle og har attitude, men det veier ikke opp for trøttende tema og lite historiefortelling.

I vernedrakter og med Antibac viser Bjerke danserevy hvordan det var å måtte holde avstand.

Bjerke danserevy heter «Lockdance» og temaet er koronapandemien. Dansen skal vekke følelsen av lockdown og mars 2020.

Først og fremst er det liv og røre på scenen. I denne danserevyen ser vi et show uten like. Det er energi på topp, og alle 21 danserne får sitt øyeblikk til å skinne.

Med i miksen av liv og røre kommer det dessverre også litt kaos. Det knuffes og kræsjes litt mellom danserne og fremstår litt rotete. Noen av numrene kunne derfor trengt et par flere gjennomganger før premieren.

Danserevyen har en interessant oppbygning. Før flere av dansenumrene vises en video hvor vi møter danserne på et personlig nivå. Her forteller de oss hva pandemi og dans betyr for dem. Det er fint å bli kjent med dem på denne måten.

Revyen har laget en fullstendig dans av Tiktok-trenden «Bored in the house».

Mangler litt pandemi

Det er litt vanskelig å henge med i noen av numrene. Enkelte av dem er ganske langt unna lockdown-temaet. Greit nok, man trenger ikke en tydelig rød tråd. Men når man først etablerer en, burde man også holde seg til den.

Iblant er det litt anstrengende. Altså, selv om danserne går i vernedrakter og sprayer med Antibac, gir ikke selve dansen meg noen assosiasjon til pandemien. Jeg savner litt karakter og personlighet, og kanskje litt interaksjon mellom danserne. På den måten vil jeg trekke flere paralleller mellom dansen og pandemien.

Publikum er elleville

I andre deler av revyen har de klart dette. I nummeret hvor politiet stopper en hjemmefest, møter vi ulike karakterer som utfordrer hverandre i dancebattle. Her blir jeg med en gang dratt tilbake til pandemien. Jeg mimrer tilbake til da avisoverskrifter var «40 stykker samlet på fest – risikerer bot».

Publikumet sang og danset med. Det er klart at danserevyen har et stort fanbase i resten av skolen.

Det er helt klart at danserne på scenen har backing fra publikum. Hver danser får jubel og applaus, og det virker også som at danserne responderer godt på feedback - utover forestillingen bare øker energinivået.

Fakta Bjerke danserevy 2022 «Lockdance» Revysjefer: Lana Hussain og Yusir Yasir Koreografer: Arvin, Jainaba, Gabriella, Amel, Ida, Alicia og Isatou. Dansere: Agnes Aas, Ah-si Aloha, Amal M. Yacob, Amisa Mukandwilla, Anaya Miralba Linnerud Ramirez, Aswan Saad, Charlotte Alicia Hernando, Frida Nordsveen, Gabriella Solomon, Hadija Cham, Ida Yingchun Fodstad Torp, Isatou Tourai, Malak Boukili, Meti Darge, Mona Omar, Natcha Chandra, Nivethithaa Logathas, Nnenna Sofie Ezimoha Olimb, Sara Mazen, Sarah Albertine Rognstad Amoako og Shayana Jensoseelan. Vis mer