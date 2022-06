Hvit bjørnebær fra Colombia, hasselnøttis med råvarer fra Piemonte eller sjokoladeis som ble ferdig for 10 minutter siden? Det er umulig å velge. Matblogger Helle Øder Valebrokk mener at Gioia på Frogner er en av få ordentlige iskrembutikker i Oslo: – Konsistensen er glatt og rund, akkurat sånn den skal være. I denne guiden røper hun hvor du kan få tak i den beste iskremen Oslo har å by på. Byliv Oslo-guide Oslo-guide: Italiensk gelato, softis med bacon og deilige sorbeter. Her får du den beste iskremen i Oslo.

Matblogger Øder Valebrokk vet hvor hun skal gå for å få tak i Oslos beste iskrem, men kunne ønske at flere produsenter turte å være litt mer crazy: – Hvor er Grandiosa-isen, for eksempel?

Øder Valebrokk får smake en is laget med Lucuma, en frukt fra Peru.

– Denne har jeg aldri prøvd før, men den minnet litt om en blanding av marsipan og banan.