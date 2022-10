Dette er helgens halloween-arrangementer i Oslo

Oslo pyntes med spindelvev, gresskarhoder og skremmende figurer. Tør du være med på feiringen?

Til helgen fylles byen med skumle kostymer. Dette bildet er fra feiringen i 2017.

18 minutter siden

Her er våre tips til hva du kan gjøre i helgen – enten du vil hoppe på dansegulvet eller i kinostolen. I tillegg komme noen forslag til ting å gjøre med barn på halloween.

Ha en skummel helg!

Halloween på byen

Glød: Om dansefoten ikke vrikker helt, kan du likevel få en sosial og skummel helg på baren Glød arrow-outward-link . Halloween-pynten, levende lys, peis og skremmende musikk strekker seg fra fredag helt til natt til tirsdag 1. november.

Rockefeller: Her arrow-outward-link blir det halloween i søramerikansk stil fra klokken 21–03 på lørdag. Mini-festivalen koster 395 kroner. Aldersgrense 20 år.

Youngs arrow-outward-link : Her pyntes lokalene med gørr og slim på lørdag. Før klokken 22 er det gratis inngang. Etter det koster billett 100 kroner. Beste kostyme skal kåres.

House på Vippa: Det Gode Selskab og Keep it Going tar over musikken på Vippa arrow-outward-link . Mathallen bli omgjort til et stort dansegulv på lørdag. Billett koster 375 kroner. Aldersgrense 20 år.

Lørdag på Brød og Sirkus: Kostymekåringer, dansegulv og DJ står på programmet her arrow-outward-link .

Storgata 26: Varierende artister og DJ-er spiller i lokalets tre etasjer fra klokken 21 på lørdag. Her kan du høre Bendik HK, Slagverk og DJ Smith i et halloween-pyntet lokale. Husk skummel kostyme. Inngang koster 150 kroner.

Kulturhuset: Her blir det halloween-helaften arrow-outward-link med film, kunstutstilling og klubb. Dansegulvet åpner klokken 22 på lørdag.

Skumle karer på Briskebytrikken helgen før halloween i 2017.

Halloween på film

Ikke helt i dansehumør? Her kan du se halloween-klassikere.

Michael Myers-maraton: Er du klar for seks timer skrekkfilm? Gimle kino arrow-outward-link arrow-outward-link viser de siste Halloween-trilogien, «halloween», «halloween Kills» og «halloween Ends» fra klokken 16.30 lørdag. Det blir i tillegg halloween-relatert quiz og passende drinker, som Corpse Reviver, Bloody Mary og Witch's Brew. Arrangement har 20-års aldersgrense. Hver billett koster 75 kroner.

Halloween-visninger av «The Nightmare Before Christmas»: På Frogner kino arrow-outward-link vises denne klassikeren fra 1993. Filmen går både lørdag klokken 17 og søndag klokken 15. Billettene koster mellom 110 og 150 kroner.

Halloween for barn og unge

Verksted på Ekeberg: Fra klokken 11–15 kan du delta på en times halloweenverksted i aktivitetshuset Hakkespetten i Ekebergparken. Arrangementet er søndag, helt gratis og rettet mot barn og unge fra 2 til 16 år.

Skummel høytlesning for de unge: Glad i truce crime? På Cappelen Damm arrow-outward-link kan du få høytlesning og gåter av Truecrimepodden- og Skrekkpodden-programleder, Pernille Tufte Radeid. Lesingen starter klokken 17 lørdag. Det er gratis og tilgjengelig for alle. Passer best for unge mellom 8 og 14 år.

Bli med å lag gresskar: Vil du unngå gris og søl hjemme? Ta gresskarverkstedet og ansiktsmalingen på Norsk Folkemuseum arrow-outward-link søndag. I tillegg blir det spøkelsesvandring. Billett koster 180 kroner for voksne og er gratis for barn under 17 år.

Familievennlige verksted og vandring: Søndag åpner Nasjonalmuseet dørene for flaggermusverksted, halloween-omvisning, samt spøkelse- og tegneverksted. Åpningstid er klokken 13–16. Alle med billett til museet får tilgang til aktivitetene.

Stor gresskarfest: Ta med familien på Åpen gård på Geitmyra arrow-outward-link lørdag klokken 12–15. Her kan du spise masse gresskar og lære nye, deilige gresskar-oppskrifter. Gratis for alle.

NB: Listene er ikke fullstendig. Vi har heller ikke tatt med arrangementer som er utsolgt.