Nye utesteder, forestillinger, konserter og endelig et helt nytt basseng. Her er 25 ting vi gleder oss til i høst.

Høsten kommer, men den kommer med mye moro.

Så mye å se frem til denne høsten! «Matilda» spilles på Folketeateret, Chris Holsten inntar Spektrum, Bakkekroen på Smedstad renoveres, og langs Akerselva er det igjen tid for «Elevelangs i fakkellys».

Like bak slottet bygges et gigantisk utelivshus. Litt lenger øst kommer landets største vinbar. Nye serveringssteder åpner i ikoniske, gamle lokaler. For første gang på 40 år(!) får vi dessuten et helt nytt bad.

På byens teaterscener står premierene i kø. Bylarm er like rundt hjørnet, og i oktober blir det technofest for barn. Bare for å nevne noe. Her er oversikten over stedene du må besøke, filmene du bør se og arrangementene du ikke vil gå glipp av. Høsten kan bare komme!