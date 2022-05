Dette er de nominerte til årets revypriser

Hverken pandemi eller krig i Europa stoppet skolerevyene i 2022. Snart skal årets beste revy spilles på Nationaltheatret.

I år er det tre nominerte til «Årets revy»: Nissenrevyen, Fossrevyen og Elvebakkenrevyen. Vinneren får spille på Nationaltheatret i juni.

Da Snilerevyen hadde premiere 6. januar på Lillestrøm videregående skole, var landet fortsatt delvis nedstengt. I år er de nominert i kategorien åpen klasse for «beste overlevelsesinstinkt», og viser at revykulturen har en utrolig evne til å overleve.

Utover våren fikk 22 skolerevyer og to skoleteatre premiere på Oslo og Vikens skoler. Aftenposten anmeldte alle bortsett fra den aller første, og publiserte anmeldelsene på @aftenpostenoslo på Instagram.

Revyene konkurrerer i kategoriene beste revy, skuespiller, ensemble, musikalske nummer, sketsj og åpen klasse. Prisene deles ut på Chat Noir 25. mai. Årets revy får spille to forestillinger på Nationaltheatret 3. juni.

Det er Aftenpostens skolerevyanmeldere som sitter i juryen, men det er revyenes paraplyorganisasjon, Revykavalkaden, som organiserer prisutdelingen.

Her er de nominerte til Årets revy:

Munchrevyen 2022 er en av fem nominerte til «Årets ensemble».

To nye kategorier

I år har vi sammen med Revykalvakaden endret på kategoriene. Vi deler ikke lenger skuespillerne opp i kjønnskategorier, men deler ut én skuespillerpris og én pris for beste ensemble.

I «Årets ensemble» ser vi på alle aktørene på scenen og likestiller dansere med skuespillere. Vi er særlig på utkikk etter hvordan de spiller hverandre gode, og om de fungerer godt som et lag på scenen. Revy er jo tross alt en kollektiv kunstart.

Her er de nominerte til Årets ensemble:

Elvebakkenrevyen «Ekko»

Fossrevyen «En historie om tid»

Munchrevyen «Meg»

Nissenrevyen «Familien»

Vallerrevyen «Mikrokosmos»

Et år med svært gode skuespillere

Selv om vi har nominert hele åtte unge talenter, kunne listen vært mye lenger. I år har det vært svært gode skuespillere spredt ut på alle skolene.

Syv av de åtte har ikke vært nominert tidligere. Det er kanskje ikke så rart, ettersom det ikke var utdeling i det pandemiske revyåret 2021. Men Elliot Vaughan var både nominert – og vant – kategorien for «Årets mannlige skuespiller» i 2020.

Årets skuespiller:

Wilmer Finanger – Stabekkrevyen «Skippertak»

Margrethe Olsbu Frich – Fossrevyen «En historie om tid»

Emilio Lombardo – Vallerrevyen «Mikrokosmos»

Ihne Sieger-Nilsen – Ullernrevyen «Dette er en melding til alle våre kunder»

Aurora Strømdahl – Nissenrevyen «Familien»

Henrik Vang – Blindernrevyen «Skul»

Elliot Vaughan – Fossrevyen «En historie om tid»

Sofie Wager – Nissenrevyen «Familien».

Aurora Strømdahl spiller utvekslingselev som har gått litt vel opp i rollen i sketsjen «Britisk».

Dette har vært typisk 2022-humor.

Hvert revyår har noen kjennetegn. 2022 har ikke vært året for de tunge, politiske sketsjene eller den drøye humoren. I år har mange av revyene isteden laget humor om elevenes egen hverdag. Det siste er faktisk litt uvanlig, for skolerevyene har ofte ønsket å løfte blikket vekk fra at det foregår på nettopp skolen.

Det er også færre drøye eller provoserende sketsjer enn tidligere, og det er færre revyer som har holdt seg til strenge konsepter. Skjønt det er unntak her også: Tre av de nominerte revyene: Ullernrevyen, Nydalenrevyen og Elvebakkenrevyen har svært særegne ideer. Førstnevnte foregår i en butikk, den andre er en «powerpointrevy», mens sistnevnte har andre akt som et ekko av den første.

De siste årene har ogsår revyene beveget seg vekk fra den klassiske punchlinen. Slik er det også i år. Svært mange av revyene har absurd humor eller sketsjer som ligner små fortellinger. De nominerte speiler dette. Her er det både litt absurdhumor, tre ganske klassiske revysketsjer – og en lang fortelling om en trist bursdag på Syng fra Elvebakkenrevyen:

Årets sketsj:

Barne TV-sketsjen – Ullernrevyen «Dette er en melding til alle våre kunder»

Britisk – Nissenrevyen «Familien»

Bursdag i to akter – Elvebakkenrevyen «Ekko»

Hitler på fest – Fossrevyen «En historie om tid»

Multietnolekt – Blindernrevyen «Skul»

Tidssabotørenes klagesang i «Fossrevyen» er blant de nominerte til «beste musikalske nummer».

Mindre musikal, mer popmusikk

Blant de musikalske innslagene finner vi litt færre musikalnumre. Isteden har elevene brukt 90-tallsreferanser som for eksempel boybandklassikeren «I Swear», som er nominert fra Fossrevyens tidssabotørsang.

Men på nominasjonslisten i år, er også det klassiske «Cell Block Tango» fra «Chicago», som vel er blitt brukt i hver eneste skolerevysesong. Denne gangen er det spilt ut av en guttegjeng på homoerotisk hyttetur.

I den mindre kjente enden av musikalbiblioteket, er «Krig og fred»-musikalen «Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812». Denne sangen bruker Munchrevyen «Meg» til å harselere over solidariteten til privilegerte nordmenn.

Årets musikalske innslag:

«Tidssabotør» – Fossrevyen «En historie om tid»

Åpningsnummeret – Fossrevyen – «En historie om tid»

«Vi er familien» – Nissenrevyen «Familien»

«Voksne i Afrika» – Munchrevyen «Meg»

«Chicagonummer» – Stabekkrevyen «Skippertak»

Elvebakkenrevyen «Ekko» er nominert til flere priser, deriblant «Åpen klasse» for beste kostymer.

Nominerte til Åpen klasse

I år har vi nominert fem revyer i Åpen klasse, som spenner fra scenografi til kostyme og koreografi. Snilerevyen overlevde strenge smittevernhensyn, mens Nydalenrevyen fikk terningkast to av vår anmelder. Men anmelderi er og blir en subjektiv øvelse, selv om det er basert på faglige kriterier. Derfor har vi valgt å løfte frem at vi innad i juryen har ulikt syn på denne revyen. Noen av oss syntes Powerpoint-revyen hadde mange morsomme ideer og en helt særegen form for humor. Andre hadde lite sans for denne formen.

Åpen klasse:

Beste scenografi – Skirevyen «Dyng»

Beste kostymer – Elvebakkenrevyen «Ekko»

Beste overlevelsesinstinkt – Snilerevyen «Tiden flyr»

Beste koreografi – Munchrevyen «Meg»

Største splittelse innad i juryen – Nydalenrevyen «Kraftpunkt»