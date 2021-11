Oslo-guide: De selger Oslos kanskje beste matvarer. Men ikke i butikken.

Nyhetsbrev og Instagram-kontoer er de nye markedsplassene for flere av Oslos uavhengige matprodusenter.

Dette spekekjøttet kan man kjøpe via nyhetsbrev. Indre Oslo matforedling er en kjøttforhandler uten fysisk butikk.

Det er ikke bare i butikken du får pølser, konfekt og vellagret ost. Mye god mat når aldri butikkhyllene. Den kan likevel havne på ditt bord. Det gjelder bare å vite hvor man skal k(l)ikke.

I en gammel tvangsarbeidsanstalt i Oslo sentrum ligger én av bedriftene som har tenkt alternativt.

Det begynte med at to personer på hvert sitt kjøkken forsøkte å gjenskape matopplevelsene fra årene i Storbritannia. Magnus Thorvik speket kjøtt, Timon Botez lagde pølser. I 2015 åpent de Indre Oslos matforedling (IOM), uten erfaring fra matbransjen. Thorvik er utdannet økonom, Botez er grafisk designer.

– Det er ikke alltid det er én rute man ender opp med i livet, sier Botez.

Hver uke får medlemmene av nyhetsbrevet en e-post med ukens meny. Det man bestiller kan man hente fredag ettermiddag.

IOM er et kjøttutsalg litt utenom det vanlige. De har ingen fysisk butikk. Og skal du kjøpe noe, må du abonnere på nyhetsbrevet deres og følge med fra uke til uke.

Hver fredag kan man komme til lokalene deres i Storgata og hente pølser, spekemat og andre ting de har på menyen den uken – så lange at du har forhåndsbestilt via nett.

Purker og kjendiskokker

Da Botez og Thorvik først bestemte seg for å selge pølser og spekemat, var det vanskelig å få tak i kjøtt.

– Det var monopol på mye av kjøttet, så vi ble nødt til å tenke annerledes.

De kjøpte inn det som var mulig å skaffe, i hovedsak purker og melkekuer. Det har slått an. Flere av byens beste restauranter skriver nå eksplisitt i menyen sin at de har pølser og spekemat fra IOM.

Fra tid til annen har også kjente kokker skapt sine egne pølser sammen med IOM. Blant andre Terje Ommundsen (Plah, Ahaan) og Even Ramsvik (Ylajali, Lava-gruppen) har bidratt. Da har de stått i produksjonslokalene i Storgata og jobbet.

Indre Oslo matforedling er en av flere aktører som lager og selger mat uten en fysisk butikk. Her er noen av våre favoritter.

Terter og konfekt fra Lysaker

Åsta og Solveig Tufto er søstrene som har jobbet i hver sin bransje, bodd i hvert sitt land, og som nå gjør noe de aldri hadde trodd.

Åsta var konditor ved den verdenskjente restauranten The Fat Duck i London. Da restauranten stengte under pandemien, flyttet hun hjem til Oslo og søsteren Solveig som jobbet som politiadvokat.

– Vi bodde sammen for en periode. Da ble ideen om Tufto lagt, og vi bestemte oss for å bare hoppe i det.

Tufto lager terter, kaker og sjokolade. Søstrene sier at mye av jobben er å teste seg frem til nye smakskombinasjoner. De har for eksempel laget konfekt med miso og svart sesam. Ingen av smakene eller produktene er faste. Her gjelder det å følge med og slå til når man ser noe som frister.

Med jevne mellomrom legger de ut produkter på nettsiden. Der kan man bestille og betale, så henter man godsakene der de produseres på Lysaker.

Konfekten fra Tufto har både klassiske smaker som hasselnøtt, mandel og bringebær, men de eksperimenterer også med fyll som miso, svart sesam og fennikel.

Hjemmebakernes surdeigsbrød

Mange ble bitt av surdeigsbasillen under nedstengingen. Det er noe altoppslukende med surdeig. Har man først begynt å bake med det, begynner man gjerne også å prate om det. Og mange baker for flere enn seg selv.

Nå har en gruppe hjemmebakere gått sammen og startet tjenesten Heyme. Der kan du bestille surdeigsbakst fra en hjemmebaker. Du betaler via nettsiden og henter hjemme hos bakeren. Noen tilbyr også hjemlevering.

Heyme, uttales «heime», og ble lansert i april i år. Nå er det mye surdeig, men planen er at man etter hvert kan bruke plattformen til å selge også annen hjemmelaget mat.

En av hjemmebakerne i Oslo kaller seg Bakedama Briksdal og holder til på Nordstrand.

Mat med postbudet

I en liste over god mat på nett må nesten Postens svar på pandemi og et nedstengt Oslos med. I april 2020 lanserte de tjenesten Amoi.

På Amoi får du produkter fra fysiske butikker og restauranter, men de har også mat fra mindre aktører. De selger mest «matkits» fra restauranter, samt brød, bakverk og kaffe. Man bestiller og betaler på nettsiden og får det levert på døren til en avtalt tid.

– Vi skal tilby det beste byen har og støtte lokale forretninger, sier pressesjefKenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

Han synes det ser ut til at handlevanene fra nedstengningen har etablert seg. Vi bestiller fortsatt restaurantmat og andre varer hjem.

– Lokalprodusert mat handles av både urban ungdom i sentrum og av eldre målgrupper som har flyttet ut av sentrum, sier Pettersen.

Konfekt fra Østmarka

Vi har tidligere skrevet om Silje Linder-Finstad som lager naturlig godteri og konfekt med det hun sanker i Østmarka. Den lille bedriften heter Bøler sukkerkokeri.

Det begynte med eksperimentering på kjøkkenbenken og salg via Instagram. Nå har hun produksjonslokaler. Varene legges ut på nettsiden etter hvert som de produseres. Man velger selv om man vil hente dem eller få dem tilsendt.

Silje Linder-Finstad begynte å lage konfekt med vekster fra Østmarka da Oslos stengte ned. Nå kan andre også nyte av hobbyen hennes.

Koreansk grillmåltid i stuen

Dette er ikke en butikk, men en slags restaurant levert på døren. Uncle B er en nettside der du kan bestille koreansk mat. De har også retter inspirert av andre asiatiske land. Du får et ferdig preppet måltid og en grill levert på døren.

På nettsiden velger du mellom flere hovedretter. Du får marinert kjøtt eller tofu, og du får flere sideretter som for eksempel kimchi, «sticky brown rice», og grønnsaker.

Uncle B leverer fredag-søndag mellom klokken 16 og 18. De henter grillutstyret dagen etter.