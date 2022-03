Elvebakkenrevyen 2022: Et ekko med kjærlighet fra scene til sal

«Ekko» gir deg to timer ren revykjærlighet. Og det er kostymene som stjeler showet.

Lillefinalen til «bye bye bye» er spektakulært nydelig utført. Elvebakkenrevyen 2022 er spekket med talent i alt fra kostymedesign til dansere.

13 minutter siden

«Ekko» klarer å få anmelderen til å måpe gjennom to akter – og glede seg vilt til pausen er over. Den aller største stjernen er kostymene, designet av elevene selv. I mange av numrene er det nemlig dem som både forteller historien – og lager sluttpoenget.

Her har vi en fektekamp der sjørøverens treben brukes som sverd. Det er en kjærlighetshistorie på en politistasjon, som overgår det meste jeg har sett av kostymegags. Og det er et 30-talls dansere, sangere og skuespillere kledd i denim og sminket med turkis og rosa øyenskygge. Hvert kostyme har små detaljer, som gjør at du vil se revyen igjen og igjen.

Elevene ser sykt kule ut og virker ekstremt trygge på scenen. Her fortjener absolutt alle (inkludert lærerne) trampeklapp frem til atomkrigen starter.

Fakta Elvebakkenrevyen 2022: Ekko Instruktører: Kristine Stiberg, Erik Korvald, Mikkel Gundelach og Astrid Hoel Skuespillere: Andrea Valderhaug, Elena Pokotylyuk, Emilie Boge, Samuel Kaspersen, Ole Ekeberg, Max Campbell, Hannah Carlsen, Henrik Fjeld, Mikkel Rolfsjord Vik og Flo Fagerli. Spilles på Elvebakken videregående skole frem til 13. mars Vis mer

Hannah Carlsen som fengslet pirat i en av mange morsomme nummer der kostymene forteller historien.

Les også Fossrevyen: Tiden flyr når du har det gøy

«Ekko» er en konseptrevy. De elleve numrene i første akt har samme navn og speiler de elleve i andre. Konseptet er halve moroa med «Ekko». Du blir sittende og glede deg til hvordan elevene vrir og vender på sine egne sketsjer.

Revyen er aldri drøy eller slem – og heller ikke særlig aktuell. Isteden er den en lykkeboost av de sjeldne, der sketsjene er overraskende, nyskapende og veldig gjenkjennelige. «Bursdag» tar oss gjennom to akter med bursdag på arbeidsplassen, med all sin kleinhet, velmenende kolleger og uforløst kjærlighet. Da selskapet ender på Syng (som er produktplassert i revyen), er dramaet en mandagsfilm verdig.

Bursdag på arbeidsplassen er både melankolsk og morsom i Elvebakkenrevyen «Ekko».

En tryllekunstner på russebuss er hylende morsom. 38-åringen som følger med russebussen, er like gøy. For ikke å glemme Mikkel Rolfsjord Vik som ung mann på randen av stadig nye sammenbrudd under en middagsdate.

Koreografien er svært godt utført. «Bye bye bye», basert på Nsyncs låt med samme navn, er et spektakulært «farvel til publikum» forkledd i en slå-opp-låt.

Det beste med «Ekko» er likevel at den er kul, uten å virke ekskluderende. Jeg henger med på hvert vindskeive poeng. Det gjør godt å se «Ekko» når verden er som mørkest.

Fakta Disse revyene anmelder vi i år: Premiere 10. februar: Askerrevyen Premiere 27. februar: Rudrevyen Premiere 28. februar: Stabekkrevyen, Nadderudrevyen, Kongshavnrevyen, Fossrevyen, KG-teateret Premiere 1. mars: Skirevyen, Ullernrevyen, Kattateateret Premiere 2. mars: Elvebakkenrevyen, OHG-revyen, OBS-revyen Premiere 3. mars: Lambertseterrevyen, Nydalenrevyen Premiere 5. mars: Blindernrevyen Premiere 12. mars: Munchrevyen Premiere 15. mars: Bjerkerevyen Premiere 22. mars: Persbråtenrevyen Premiere 28. mars: Nesbrurevyen Premiere 30. mars: Vallerrevyen Premiere 22. april: Nissenrevyen Etter påske: Sandvikarevyen, Nesoddenrevyen, Lørenskogrevyen, Eikelirevyen Vis mer