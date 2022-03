OHG-revyen 2022: Skryter av rikdom, men serverer billige vitser

«Handel og Vandel 2022» handler om penger og overklasse. Dessverre blir jeg ikke solgt.

Tolv skuespillere sto på scenen på OHG-revyen «Handel og vandel 2022».

I «Handel og Vandel 2022» er skuespillerne selvironiske. De spiller på stereotypien om at OHG-elever er rike, snobbete og usjarmerende.

Elevene ved Oslo Handelsgymnasium skal hylles for å gå hardt ut på selvironien. Hvert nummer har en selvironisk vri, hvor skuespillerne tar seg selv lite høytidelig.

Det musikalske imponerer i årets revy på Oslo Handelsgymnasium.

Skuespillerne er allsidige

Instruktør Henrik Holm (han fra «Skam»!) poengterer at dette er første gang enkelte av skuespillerne står på en scene. Det overrasker! Alle tolv skuespillerne er naturlige på scenen og fremstår som dyktige og erfarne.

Dansen er et høydepunkt i forestillingen. I nummeret om kjæresteparet, OHG-gutten og Nissen-jenta, danser begge hovedrollene, mens de synger en kjærlighetsballade.

Skuespiller Simon Stray Svendsen skaper en god karakter i nummeret hvor den stereotypiske OHG-eleven tar oppkjøring. Sensor har også gått på OHG, og dermed knytter de straks bånd. De er begge snobbete, på jakt etter godtbetalende yrker, og de er nedlatende overfor elever fra andre skoler i Oslo. Stereotypier kommer tydelig frem, og det er en timing og en komikk her som hever seg over resten av revyen.

Skuespillerne i årets revy var naturlige på scenen og fremstår som dyktige og erfarne.

Sitter igjen som et spørsmålstegn

Flere av numrene har et godt utgangspunkt. Det ligger en god idé i bunn, men det blir for uoriginalt. Kristne misjonærer med sørlandsdialekt er et eksempel på en klisjé vi ser i OHG-revyen. Selv om skuespillerne leverer karakterene godt, føler jeg at jeg har sett det før.

Revyen forsøker seg på overraskende punchlines, men de gjør seg selv en bjørnetjeneste. Innslagene bygger seg opp med nokså vittige vitser, men sluttreplikken kommer gjerne helt ut av det blå. Jeg sitter igjen som et spørsmålstegn. Det fremstår som at det er viktigere å gå ut av sketsjen med en enkel vits, enn at det skal gi mening.

Revyen har noen gode poenger, men dessverre blir det helhetlige bildet svakt.

Vår vurdering:

Fakta «Handel og Vandel 2022» OHG-revyen Instruktører: Henrik Holm og Aksel Heider Almaas. Revysjefer: Tinius Førde, Elise Romskog, Jone Opedal og Konrad Magnus. Skuespillere: Dina Sandvig, Simen Stray Svendsen, Una Moe Giske, Mathias Svendsen, Jørgen Finsæther, Madeleine Hovtun, Liv Heider Almaas, Bastian Huuse, Trix De La Cruz, Josephine Furuholmen, Hedda Henriksen og Pernille Kristiansen. Koreograf: Hanna Heider Hov Spilles på Oslo Handelsgymnasium fra 2. mars til 11. mars. Vis mer