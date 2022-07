Lyst på en utflukt fra hovedstaden? Disse kystperlene kommer du til med kollektivtransport.

Ta buss eller båt ut av hovedstaden for å oppdage spennende kyststistrekninger og matopplevelser med utsikt over vannet.

Flystreik og rekorddyre Sydenturer – det ble kanskje ikke utenlandstur på deg i år. Den gode nyheten er at du hverken trenger bil eller må dra langt for å besøke flere sydenlignende kystperler langs Oslofjorden.

I denne guiden får du tips til hvor du kan dra og hva du kan finne på de dagene du kjenner behov for en pause fra Oslo-gryta og et stappfullt Sørenga.

1. Holmen

Du har kanskje kjørt forbi Holmen kjøpesenter som ligger langs E18, men visste du at det lille området lengst nord i Asker er det rette stedet å dra til for en aktiv sommerdag?

Holmenskjæret badestrand har siden 2008 hatt «Blått flagg»-sertifisering, et sertifikat som årlig deles ut av eksperter til de beste strendene og marinaene i verden. Ved vannet finner du blant annet en minigolfbane å teste ut. Utstyr leier du i kiosken rett ved.

Ved Holmenskjæret badestrand har du utsikt til praktfulle boliger på andre siden av vannet.

Trenger du en pause fra slaraffenliv på stranden, kan du ta turen opp til Holmen idrettsanlegg som ligger et par minutters gange unna. Derfra har DNT Asker merket Syverstadrunden, en tre kilometer lang tur som går på myk jordbunn. Her kan du lese den fulle veibeskrivelsen.

Vannliljeidyll på Syverstadrunden.

Etter turen er det kanskje slik at matlysten melder seg? I tidsrommet 14–21 kan du teste ut sommermenyen på Holmen Fjordhotell og nyte utsikt over fjorden. Kanskje vil du utfordre resten av familien i shuffleboard etter at maten er spist?

Ankomst: Ta buss 250 mot Sætre/Slemmestad fra Vika Atrium. Turen tar nesten 30 minutter.

2. Vollen

Vollen i Asker er et vakkert tettsted fylt med kysttradisjoner. Visste du for eksempel av Roald Amundsens polarskip «Maud» ble bygget her?

I Maudbukta finner du Oslofjordmuseet med utstillinger av Oslofjordens fritidsbåter gjennom tidene. Du kan også lære om marin forsøpling eller se barna lage såpebobler du aldri har sett maken til.

Rett ved museet finner du Fritzner badeplass, en 40 meter bred sandstrand. Litt lenger sør finner du Selvikbukta hvor det også er fine bademuligheter. Er du av den mer aktive typen, kan du besøke Vollen Marina som tilbyr vannsportutleie.

Et annet alternativ er å gå kyststistrekningen som går fra Vollen brygge til naturreservatet Elnestangen. På vei dit kan du blant annet se idylliske Rabben hvor det er populært å fiske og telte.

Det ryktes også at den greske restauranten Eléa kafé og deli selger nydelig autentisk gresk gyros!

Ankomst: Ta buss 250 mot Sætre/Slemmestad fra Vika Atrium. Turen tar nesten 40 minutter. Lørdager og søndager kan du ta båt B22 fra Aker brygge.

3. Nesodden

For to år siden tok Aftenpostens matanmelder turen til Nesoddtangen brygge og restauranten Signalen Sjøbad.

Grillet makrell på svaberget, pizza fra vedfyrt steinovn og et nytt syn på Oslo gjorde at besøket endte med terningkast 5.

Men den vakre halvøya har mer å by på.

Fra Nesoddtangen brygge kan du for eksempel gå kyststien til Helleviktangen.

Der finner du en badestrand. Og en park som leder inn til en koselig kafé i et jugendhus fra 1970-tallet.

Har du bedre tid, kan du ta buss 575 videre fra Nesoddtangen i retning Fagerstrand.

Gå av på Nordre Spro og sjekk ut kråkesølvgruvene på Nordre Spro. 30 meter innover i fjellet, finner du både kråkesølv og et spennende lite vann innerst i en hule. Utenfor er det er det en fin, flat plass som egner seg til en piknik.

Alternativt kan du ta samme buss litt lenger. Gå av på Solbakken og sjekk ut Fagerstrand badeplass. Der er det blant annet volleyballbane og badeleker ute i vannet. Du kan også kose deg med en kald øl på serveringsstedet Skippy.

Ankomst: Båt B10 går jevnlig fra Aker brygge. Turen tar 23 minutter. Se rutetabell her.

4. Drøbak

Lei av butikkjedene i Oslo? Da er Drøbak, med sine små, søndagsåpne forretninger, stedet å besøke for deg. Her kan du rusle rundt og finne klær, sko og interiør som ingen andre har.

Er du mer interessert i bading, er Badeparken og Parrstranda som ligger midt i sentrum, to gode alternativer. Skal du til Drøbak, er du nesten nødt til å hoppe på rutebåten som går over til Oscarsborg festning fra Sundbrygga.

Turen tar fem minutter. Vel fremme kan du høre om den dramatiske senkingen av krigsskipet Blücher under krigen eller la barna bli med på en tunnelvandring. Det holdes jevnlig konserter i Borggården, og ute på øya finner du et eget festningshotell med restaurant. Her finner du rutetider for fergen mellom Oscarsborg og Drøbak.

Ankomst: Buss 500 mot Drøbak, fra Bjørvika. Lørdag og søndag: Båt B22 fra Aker brygge.

5. Hvitsten

Dette var sommerstedet til kunstnermiljøet og Christiania-bohemen på 1800-tallet. I dag mener mange at Hvitsten i Vestby er Norges svar på Positano og Amalfikysten i Italia.

Reiser du hit, kan du starte dagen med et friskt bad på Hvitsten strand før du sjekker ut kirken som ligger rett bak.

Derfra kan du gå kyststien i retning Ramme gård og den elegante Havlystparken.

Der finner du flere økologiske serveringssteder, et eget fjordhotell og flere bildegallerier. Nede ved fjorden kan du også ta en titt på Edvard Munchs sommerhus som nettopp er blitt pusset opp.

NB: Skal du til Ramme gård, lønner det seg å bestille tid og omvisning på forhånd.

Ankomst: Buss 21 fra Oslo S til Vestby, deretter buss 531 i retning Hvitsten torg.

6. Son

Son kalles Norges nordligste sørlandsby for en grunn.

Her finner du verneverdige, hvite trehus i smale gater og båter i ulike størrelser i det populære havneområdet.

Sommerstedet har også et galleri som vet å tiltrekke seg gode kunstnere. Galleri Soon har i sommer en egen utstilling med salg «rett fra veggen» med billedkunstnere som Sverre K. Bjertnæs, Elisabeth Werp og Håkon Bleken.

Litt lenger nord finner du Sonstranda hvor du kan slappe av med en god bok på svaberget.

Rusler du enda litt lenger nord, kan du sjekke ut et av Norges største spahoteller: Son Spa. Der kan du teste ut en rekke ulike aktiviteter: Kokkekurs, golf, SUP-brett eller ølsmaking. Hotellet har også en restaurant som er verdt et besøk.

Ankomst: Buss L21 til Sonveien stasjon. Derfra tar du buss 540 i retning Moss, gå av på Kleiva. Lørdag og søndag: Båt B21 fra Aker brygge kl. 10. Reis tilbake med samme båt kl. 17.

7. Filtvet, Hurumhalvøya

Kritthvit palmestrand, middelhavsmat og et fyr fylt av kunst. Villa Malla i Filtvet er det optimale stedet å dra til for å få sydenstemning og nyte en lat dag. Maten som serveres i restauranten er basert på dagens råvarer og varierer fra dag til dag.

Det går også rykter om at kan få tak i Norges største kuleis i isbaren.

I sommer har kunstneren Sissel Hovden en spennende utstilling på Villa Malla. Bildene består av tropiske fargetoner og fantasifulle motiver.

Har du lyst på en gåtur, kan du følge kyststien fra Filtvet til idylliske Tofte. Den er syv kilometer lang, og turbeskrivelsen finner du her.

Ankomst: Hit bør du dra i helgene for at reiseveien ikke skal bli for lang med buss. Lørdag og søndag: Ta båt B21 fra Aker brygge kl. 10. Reis tilbake med båten kl. 17.25.