Nydalenrevyen 2022: Elevene fortjener bedre

«Kraftpunkt» har et manus som mangler kraft.

Revyens avslutningsnummer er det kraft i. Dette nummeret er et av kveldens beste. Gruppepresentasjon som konsept bindes smart sammen med bruk av kildelisten som avslutning.

Revyen starter slik: Publikum skal være en skoleklasse. På scenen foregår en elevpresentasjon. Tuva må presentere temaet alene når resten av gruppen ikke møter opp. Utgangspunktet er ikke så verst, men det er uklart hva revyens budskap er.

Revyen er minimalistisk. Kostymene enkle. Scenografien består av en lysbildefremvisning. På et av lysbildene ser vi for eksempel et vindu. I andre sketsjer leses det høyt fra lysbildene. Det som står på skjermen er selve vitsen, ikke sketsjen som foregår parallelt.

Innimellom snakker lysbildefremvisningen med skuespillerne og publikum via tekst og dunkelyder. Den sier blant annet «Jeg er Kraftpunkt». Hvorfor heter den Kraftpunkt, og hva er det egentlig? Det kan være en form antihumor eller lek med det absurde. Men det er ikke tydelig nok.

Vi kommer stadig tilbake til Tuvas presentasjon. Det er litt repetitiv, og noen av seansene varer for lenge.

Fakta Nydalenrevyen 2022 Revyen heter «Kraftpunkt. Eller; Hvordan jeg lærte å elske vgs. og hate meg selv.» Årets instruktører er Hauk Brochmann, Jo Lindbæk, Oliver Mølmen Kjeldstad og Ulrik Stø Vetland. Spilles fra 4.–8. mars 2022. Vis mer

Skuespiller Julie Midtsund Blikshavn er på biblioteket. Bibliotekaren kommer bort og ber henne om å være stille. «HYYYYYYSSSSSSSJJJJJJAAAA.»

Tamme vitser og lite aktualitet

I slutten av første akt dukker Tuva-karakterens fem hjerneceller opp og synger om hvordan hun ikke klarer å holde en presentasjon. Jeg blir sittende og lure på hvorfor hjernecellene er utkledd som solsikker.

I løpet av sangen blir det tydelig at skuespillerne kan danse. Det burde de fått gjøre mer av. Skuespillerne er også tydelige og med sterk utstråling. Manuset mangler derimot nyanser, tempo og kraft. Skuespillerne fortjener bedre.

Flesteparten av vitsene er tamme. Poengene kommer ikke tydelig nok frem eller de mangler aktualitet. Tar elevene selv referansene til Lillehammer-OL og Mick Jagger?

Sketsjen om tegnsetting skiller seg ut. Vi ser en samtale mellom Komma og Punktum. Den er kreativt løst og funker godt i all sin enkelhet. Slutten byr på en morsom overraskelse som mange kan relatere til.

Revyen avsluttes med presentasjonens kildeliste. Denne har gjengen fra Nydalen øvd mest på, står det på skjermen bak. Det synes. Revyen avsluttes i det minste med stil.

