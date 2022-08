Den store guiden til nye Oslo-studenter

Leve godt og billig i Oslo? Ja, det er mulig!

Velkommen til din nye hjemby! Her står kebabsjappene og sushirestaurantene på rad og rekke, arkitekturen endrer seg for hvert gatehjørne og ingen sier «hei» på bussen.

Fra vest til øst møter du Poloskjorter og Prada, magetopper og 2000-tallsbukser, rosa hår, grønt hår, gangstere. Ikke bli skremt, her er det plass til alle!

Med litt veiledning og øvelse blir hovedstaden fort din nye favorittby.

Denne saken er inspirert av danske Politikens guide til studenter i København. Den finner du her.

Fire nybegynnertips

Ting det kan være greit å vite.

1. Bolig

8000 kroner i måneden for et soverom på ti kvadrat på Grünerløkka? Ja, dessverre. Også de «billige» studentboligene er blitt dyre nå. Men det finnes fortsatt gode dealer.

Noen leiligheter har vært i vennegjenger i flere år. Prisene på disse har ofte stått ganske stille i mange år. Kjenner du noen som har leid bolig i Oslo lenge, er det lurt å spørre dem: Trenger de en ny leieboer, eller vet de om andre «innbodde» kollektiv?

2. Penger

Mens vennene dine i Trondheim fester tre ganger i uken på Lånekassen-penger, får du så vidt dekket tak over hodet med samme sum. Du klarer ikke leve på 1000 kroner i måneden. Du må skaffe deg en jobb.

Finn en arbeidsplass som du ikke hater og som samtidig kan sikre deg gode dealer på noe du faktisk liker. Glad i bøker? Begynn i bokandel. Mat- og vininteressert? Kule serveringssteder skriker etter nye servitører. Gå gratis på konserter? Sjekk om de trenger folk på Parkteatret.

3. Finn din plass

Passet du aldri helt inn i hjembygda di, vil du nok snart føle deg hjemme i Oslo. En god start er å lete blant de 450 foreningene som er organisert under Studentsamskipnaden.

Enten du liker Kung Fu, bingo, e-sport, kunst eller kor: I Oslo finner du likesinnede.

4. Kom deg frem

Bil bruker vi ikke her i byen. Kjøp månedskort for studenter med Ruter-appen.

Husk at promillegrensen på elsparkesykkel er 0,2, og at lappen ryker hvis du blir tatt med over 0,5. Ikke kjør på fortauet. Det smarteste er egentlig å holde seg unna elsparkesyklene. Velg heller bysyklene fra Obos til 499 kroner i året.

Eller aller best: Gå! Så oppdager du nye sider av byen med det samme.

Dropp dette.

Gater du må kjenne til

Oslo er (heldigvis) mer enn Karl Johan, Bogstadveien og Aker brygge.

1. Torggata

En av Oslos hovedgater går forbi knutepunktet Youngstorget og er full av serveringssteder. I de fleste sidegatene er det også mange godbiter, så her er det bare å lete og smake seg frem. Deleretter på Oslo Street Food, fredagspils på Kulturhuset eller Håndslag, drinker på Torggata Botaniske. Mulighetene er mange.

2. Thorvald Meyers gate

Grünerløkkas hovedåre. På dagtid er det shopping, kaffe og mat som gjelder. Om kvelden er det fest og moro. Birkelunden, Olaf Ryes plass og Sofienbergparken er fine steder å sette seg ned med en kaffekopp.

Grünerløkkas mest attraktive solvegg finner du mellom Markveien og Thorvald Meyers gate, rett nord for Olaf Ryes plass.

3. Operagata

Det flunkende nye området i Bjørvika virker ved første øyekast i overkant polert, med sine glassfasader og gråtoner. Men her er det blitt liv!

Innerst i Operagata finner du kule steder som den kombinerte klesbutikken og restauranten Dapper Bistro, sandwich-sjappa Mike’s Corner og Insta-vennlige Hammerhai kafé og bar.

4. Skovveien

Elegant gate som strekker seg mellom Frogner og Bislett. Høye bygårder med pene murfasader som oser av overklasse.

Her finner du lokale butikker som Briskeby Gods og gode spisesteder som Pizza da Mimmo. Får du venner som er oppvokst på vestkanten, blir du garantert dratt med til utestedene Skaugum og Dorsia, som ligger noen kvartaler unna.

Skovveien: Fint, men dyrt.

5. Thereses gate

Bisletts hovedåre. I denne koselige gaten finner du blomsterbutikker, Adamstuen Antikvariat, kafeer og serveringssteder. St. Lars og Pacific Poke anbefales.

I rundkjøringen på Bislett ligger Café Laundromat og Pollett Bislett, der begge er kafé og restaurant på dagtid, og bar på kvelden.

Kultur på budsjett

Det trenger ikke være dyrt å bruke byen.

1. Gratis gallerier

Inngang på Nasjonalmuseet koster 180 kroner, men de fleste gallerier viser deg aktuell kunst helt gratis!

Blant de beste og viktigste er Fineart, Peder Lund, Brandstrup og Haaken, som alle ligger på Tjuvholmen. KB Contemporary viser samtidskunst på St. Hanshaugen, og like ved Alexanders Kiellands plass finner du Galleri Standard.

2. Museer

Er du under 25, får du årskort på Astrup Fearnley for 190 kroner. Kortet gir deg også halv pris på Nasjonalmuseet.

Munchmuseet er gratis for alle etter klokken 18 på onsdager.

3. Opplev kunst ute

Hver høst fylles gatene i Oslo sentrum med utstillinger, musikk, show og forestillinger. I år arrangeres Oslo Kulturnatt 16. september.

22. september tennes 4500 fakler langs Akerselva i forbindelse med Elvelangs i fakkellys. På den åtte km lange turstien kan du oppleve rundt 150 kulturinnslag. Både Oslo Kulturnatt og Elvelangs i Fakkellys er helt gratis.

I Ekebebergparken og Frognerparken får du kunst, mosjon og frisk luft helt gratis akkurat når du selv vil.

I Ekerberg skulpturpark er det 42 skulpturer. Her er «The couple» av fransk-amerikanske Louise Bourgeois.

4. Teater og show

De aller billigste showene ser du nok på Chateau Neuf på Majorstuen, som samarbeider med flere studentforeninger. Her skal det være gratis studentfestival 15. – 20. august. Til vanlig er det også filmvisninger, quiz og show på studenthuset.

Som medlem av «Unge National» får du billett til Nationaltheatret til 130 kroner. Billigere enn kino! Også Det Norske Teatret har studentrabatt.

Det er også mange morsomme improshow og oppvisninger på Salt. Josefines Vertshus ved Bislett og Dattera til Hagen på Grønland er bra for stand-up.

3. Gratis konserter

Vinbaren Becco på Tullinløkka har gratiskonserter innenfor jazz, instrumental, soul, RnB og lignende sjangere. Her er det topp stemning fra klokken 16 hver dag.

3KT er en ny kulturarena på Aker brygge, like ved Nasjonalmuseet. Her blir det stor, gratis musikkfestival 24. september.

Godthåb Bar & Café er en skjult og sjarmerende perle på Grønland. Her spilles det gratis musikk fra tid til annen.

4. Kino

3KT viser gratis utekino hver søndag frem til 4. september.

På Vega Scene på Grünerløkka kan alle mellom 18 til 28 år se kino for 120 kroner og teater for 180 kroner. Hver mandag kan du se kino for en hundrings.

Tips! Ønsker du billige konsertbilletter? «Lastcall» er en app der du kan kjøpe billetter til en rekke kulturarrangementer på tilbud.

Her kan du kjøpe og spise mat

Bli mett og glad uten å bli blakk.

1. Gjør handleturen billig på Grønland

Det beste utvalget av grønnsaker, krydder, oljer og sauser får du på Grønland. På frukt og grønt kan prisene ofte være halvparten av norske dagligvarebutikker. Dessuten har flere av butikkene søndagsåpent.

2. Billige måltider

Lille Saigon i Bernt Ankers gate er skikkelig Oslo-favoritt. Deilige, sprø og rimelige vietnamesiske bahn-mi finner du også hos Miss Gin på Grünerløkka og i Ibsen kiosk ved Tinghuset.

En litt røff søndag løftes av en god burger til under 150 kroner. Det får du på disse stedene: Illegal på Grünerløkka og i Møllergata, Munchies på Frogner, Youngstoget, Grünerløkka og i Bjørvika, samt på Flamme Burger på Grünerløkka.

På solskinnsdager er det vanskelig å finne et ledig bord i Torggata.

King falafel på Grønland har fantastisk falafel. Café Sara og Freddy Fuego Burrito Bar er naboer i Hausmanns gate, like ved Torggata. Enkel, god og billig mat hos alle tre.

Tandoori Hut på Sagene eller Punjab Tandoori på Grønland har flere indiske retter for under 150 kroner. Virkelig verdt et besøk.

Takeaway-pizza? Jungel Pizza på St. Hanshaugen og Pizza Pancetta (Majorstuen, Adamstuen, Frogner, Grefsen og Vålerenga) har noen av Oslos beste pizzaer innenfor studentbudsjett.

Eventuelt kan du gjøre det enkelt og sjekke ut vår sak om hvor kokkene spiser middag til under 200 kroner eller vår guide til middag under 150 kroner.

3. Geniale apper

En god lifehack er å skaffe seg apper som «Too Good To Go». Med den kan du for en billig penge kjøpe varer som kafeer og restauranter ikke har fått solgt i løpet av dagen.

Med «Mattilbud» kan du holde oversikt over alle matbutikkenes tilbud. «Sulten» gir deg tips til gode og billige oppskrifter basert på hva du har i kjøpeskapet.

Sene kvelder

Du trenger ikke stå opp tidlig hver dag.

1. Bli kjent over noen øl

Barer som Café Nero på Bislett, Café Sara og Henry and Sally ved Torggata, Mastermind i Bjørvika og Fyrhuset på Grünerløkka er alle perfekt for en bli-kjent-øl i uformelle omgivelser. De to sistnevnte servere også ølmugger.

Den billigste ølen i byen får du hos en tacokjede(!) Los Tacos serverer nemlig en halvliter til 49 kroner frem til klokken 21. De har flere filialer i Oslo.

Mange steder har prisen på en halvliter øl bikket hundre kroner, men det finnes billige alternativer.

2. Når du skal danse

Det fleste av utestedene i Oslo har 20 års aldersgrense, og de fleste steder med dansegulv krever inngangspenger i helgene.

Dansefoten svinger godt på Jæger i sentrum, Youngs på Youngstorget og mathallen Oslo Street Food(!) i Torggata.

Like i nærheten er Møllergata med Gamla, Justisen, The Villa og Revolver. Hopp mellom utestedene Blå, Ingensteds og Bortenfor i Ingens gaten på Grünerløkka, eller ta turen til Dattera til Hagen på Grønland.

Ocean Bar i Trondheimsveien og KJ 10 på Karl Johan har begge 18-årsgrense. Det samme gjelder studentbarene: Samfunnet på Bislett, studentpubene på Blindern, Skjenkestua studentbar og Hvelvet ved Jernbanetorget.

Friluftsliv

For deg som ønsker en pause fra byen, en treningsøkt i det fri eller rett og slett en naturopplevelse.

Valget er ditt, men ikke gå deg bort.

1. Parker

Oslo har mange flotte parker å slå seg ned i. De blir hyppig brukt under fadderuken, så det er greit å skaffe seg oversikten jo før jo heller.

For å nevne noen: Slottsparken (striglet), Stensparken på Fagerborg (bortgjemt), Grünerløkkas Kubaparken (sentral) og Sofienbergsparken (gjøglete), Kampen park (rolig) og Botanisk hage på Tøyen (pen).

De store parkene som Frognerparken, Ekerbergsparken og St. Hanshaugen egner seg også svært godt til løpeturer.

Oslo Yoga holder yoga i Oslos parker fra tid til annen, som kan sjekkes ut på Facebook.

2. Øyene

Ruter-billetten din for sone 1 (39 kroner) tar deg ikke bare rundt i Oslos gater, men også ut på fjorden. Hovedøya, Langøyene og Gressholmen er noen av øyene du kan besøke. Fergen går fra Aker brygge.

3. Hopp i havet!

Badetemperaturene i Oslo duger også i august. Tjuvholmen og Sørenga er to sentrale og altfor populære badesteder. Litt lenger unna finner du Nydalen badeplass og Brekkedammen ved Frysja. Begge kan fint kombineres med en lang tur langs Akerselva fra sentrum.

Badstuene i Oslo blir stadig flere og mer populære. Medlemskap hos Badstueforeningen koster snille 200 kroner i året. I sentrum er det særlig tre populære badstusteder: på Salt, Langkaia og Sukkerbiten.

Du finner flere gode badeforslag: 18 steder du kan bade i sommer

Du kan bade nesten midt i sentrum, men alene er du ikke.

4. Marka

Skogens ro er bare en tur med buss eller T-bane unna. Og det er helt gratis!

I Maridalen starter flotte turstier til Nordmarka. Vannet Øyungen er kun 30 minutter unna bussholdeplassen.

Fra bussholdeplassen Akebakken i Grefsenkollveien kan du gå til Grefsenkollen og se på utsikten over hele din nye hjemby.

Å gå til en av markastuene for en bollebit og en kopp kakao er heller ikke dumt. I Aftenpostens kåring av «Oslos beste 2021» ble Rustadsaga ved Nøklevann i Østmarka utpekt av leserne til markastuen med de best bollene, de hyggeligste folkene og den fineste beliggenheten.

Du kan leie turutstyr hos SiO og BUA Oslo.

Flere tips til turer i Oslo finner du her:

Fornye klesskapet med gamle klær

Høsten er loppemarkedssesong! Men det er fullt mulig å gjøre et bruktkupp resten av året også. For eksempel på et av disse stedene:

Det er mange skatter å finne hos markedet på Blå og bruktmarkedet i Birkelunden hver søndag.

Kjøp også second-hand klær, porselen og interiør hos M&E i sentrum. Fretex har butikker over hele byen, der avdelingene på St. Hanshaugen, Majorstuen, Universitetsgata er blant de beste.

Oslovelo, PAST Vintage/Livid og Robot på Grünerløkka, Prisløs i Øvre Slottsgate, Solitude Vintage på Frogner og Bærekraftig Gjenbruk Ulven anbefales også.

UFFs butikker finner du på Majorstuen, Grünerløkka, Grønland og ved Jernbanetorget.

Les mer om 12 av Oslos beste bruktbutikker her.

Appen «Studentkortet» gir deg tilbud hos en rekke butikker.

Hos Prisløs i sentrum reiser de Norge rundt for å håndplukke brukte klær.

Gode lesespots

Når du helst vil unngå klassekameratene.

1. Bibliotekene

For deg som trenger det helt stille mens du leser vil nok Nasjonalbiblioteket på Solli plass være en godt sted. Studentbiblioteket Sophus Bugge på Blindern og P52 på Oslo Met er også sikre «stillevinnere».

NB: Kampen om rommene på lesesalene ved de ulike lærestedene er stor, så reserver rom i forkant.

Praktbiblioteket Deichman Bjørvika ligger sentral til og er estetisk veldig flott. Her er det ofte mye folk, så vær tidlig ute.

Blinderns lesesaler er store og fine, men Oslo har mange steder som passer til å dykke ned i pensum.

3. Kafeer

Pust ved Majorstuen T-banestasjon er blitt en stamkafé for mange studenter. Samme gjelder Skatten på Tøyen Torg. Sitter du mer enn tre timer burde du kjøpe mer enn én kaffe, selv om du er student.

Fuglen er kjent for sin gode kaffe og 60-talls interiør. Både kafeen i Sentrum og i Gamlebyen er populære blant dem som trenger en pause fra kontoret eller biblioteket.

La Belle Flør på Bjølsen og Bonita Café på Frogner har begge god atmosfære. Hos Belle Flør får du også studentrabatt.