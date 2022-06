Oslo-guide: Slik blir historiens største Pride-markering

Gjør deg klar for ti dager med fest og protest. Og mye, mye mer.

Aldri før har Oslo Pride vært så storslått som i år. Inger Kristin Haugsevje ser frem til den ti dager lange feiringen.

Det er gått tre år siden Pride-paraden veide med regnbueflagg i Oslos gater. Ved årets markering sparer ikke Oslo Pride på noe.

Med et fullbooket program fra lørdag 18. juni til søndag 27. juni, vil det finnes arrangementer for enhver – enten du kommer for fest, protest eller sosialisering.