Bass på Grünerløkka stenger dørene – og varsler oppgradering

Vil du spise på Bass, må du vente til neste år.

9. nov. 2022 10:32 Sist oppdatert nå nettopp

Restauranten Bass åpnet på Grünerløkka i 2016 og ble raskt et populært nabolagssted. I et minimalistisk innredet hjørnelokale øverst i Thorvald Meyers gate har de servert vin og småretter.

Nå har restauranten stengt dørene, i hvert fall for en periode.

«Vi er stengt inntil videre. Åpner igjen i 2023. Vi ses», står det på lappen som er hengt opp på inngangsdøren.

Skal oppgradere

– Vi har lenge tenkt at sjappa trenger en oppgradering og oppussing. Vi kom frem til at dette var det rette tidspunktet å gjøre det på, sier medeier og restaurantsjef Torstein Voksø Eek.

Han forteller at Bass gjenåpner over nyttår. Mens de holder stengt, skal lokalet og utstyret oppgraderes. Menyen skal utvikles. I tillegg vil de sørge for at de kan gjenåpne med en solid stab.

– Over de siste seks månedene har vi vært nødt til å redusere bookingene våre ganske kraftig for at folk skal få den opplevelsen vi synes de skal ha, forteller Eek.

Sliter med ettervirkninger

Behovet for ansatte har vært stort i utelivsbransjen etter koronapandemien.

– Vi har levert et høyt nivå på mat- og servicedelen, men samtidig har det vært tøft med tanke på at bransjen generelt sett har lidd under ettervirkningene av pandemien. Det er mye kvalitetspersonell som har sluttet i bransjen. Det er viktig å få ansatt kvalitetsfolk i alle ledd, først og fremst på kjøkkenet, sier Eek.

Restauranten har, i tillegg til å være en lokal favoritt, fått oppmerksomhet i internasjonal presse. I 2018 ble den trukket frem i en artikkel i The New York Times arrow-outward-link . Året før ble den nevnt i Vogues arrow-outward-link guide til Grünerløkka.

Aftenpostens anmelder var innom i september. Konklusjonen da var at maten er enkel og god, men ikke minneverdig arrow-outward-link .

Åpner vinbar

Folket bak Bass eier flere spisesteder i Oslo. I 2021 åpnet de restauranten Best Friends Pizza vegg i vegg. To år tidligere var de med på å starte opp Eff Eff, en vin- og østersbar på Fredensborg som også har Lars Vaular inne på eiersiden.

Lenge har det svirret rykter om at en vinbar ved navn Paradise skulle bli siste skudd på stammen. Den skulle opprinnelig åpne i 2021, men enn så lenge har det ikke skjedd.

Eek bekrefter imidlertid at planene ikke er lagt på hylla. Også vinbaren, som ligger i nabolokalene til Bass, åpner på nyåret.