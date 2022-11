Dette er de beste stedene for første date i Oslo: – Ikke dra på minigolf

Ellen (22) elsker å dra på date. Her er hennes tips og favorittsteder.

10. nov. 2022 10:47 Sist oppdatert nå nettopp

I leiligheten på Kværnerbyen gjør influencer og matblogger Ellen Aabol (22) seg klar for å møte Tinder-daten. Hun har bestemt seg for å ta ham med til et av sine favoritt dating-steder.

Aabol er fra Moss, men har datet i Oslo siden 2018. Hun prøver å dra på et nytt sted for hver date. Dermed har hun opparbeidet seg en god liste over steder å besøke og aktiviteter å finne på.

– Ikke dra på minigolf. Der er det par på første date hvor enn man snur seg, sier Aabol.

Nervøs er hun ikke. Faktisk synes Aabol det er både gøy og spennende med første date.

– Stedet for første date bør være avslappet, uformelt og hyggelig. Det er fint om det er litt folk der, i tilfelle det blir stille mellom dere, sier hun.

– Vent med middagen

Aabol foretrekker steder der man kan være i aktivitet. Derfor har hun planlagt å ta med dagens date på Shufl på Aker brygge. Stedet har flere shuffleboards, og man kan spise og drikke der.

– Jeg har sett man kan få hjerteformet pizza, men den holder jeg meg unna. Jeg vil egentlig anbefale folk ikke å spise på første date. Det kan fort bli litt stivt. Vent heller med det til tredje eller fjerde date.

Men det finnes unntak. Aabol har den mexicanske restauranten Coyo arrow-outward-link på Sørenga blant sine favoritter for første date.

– Her kan man dele flere småretter og snakke om maten. I tillegg er det en lett atmosfære i lokalene, sier hun.

Pling! Ellen Aabol har fått en melding av daten. De planlegger å møtes på Nationaltheatret.

Barer, parker og utsiktspunkter

Ellers nevner Aabol barene Oche (Torggata) og Hammerhai (Bjørvika) blant sine favorittsteder.

– På Oche kan man spille dart, som er veldig gøy. Hammerhai er min go-to bar, men også et veldig hyggelig sted for en kaffe. Kaffebrenneriet sentralt i Bjørvika er også koselig. I tillegg er det lett å komme seg bort derfra om daten ikke går i riktig retning, sier hun og ler.

Aabol liker også å gå turer i parker og til utsiktspunkt. Da kan snakke om det man ser rundt seg.

Her er flere gode steder for første date i Oslo:

For dere som vil være i aktivitet Tilt: Tre etasjer med arkadespill. Her er det blant annet shuffleboard, flipperspill, Mario Kart og Dance Dance Revolution. (Badstugata 6, Sentrum) Raadhuset: Her er det mye å velge mellom: shuffleboard, dart, biljard og bordtennis. (Klingenberggata 4, Sentrum) No Stress: Bar med flere små TV-er der dere kan spille Mario Kart. De har også gode drinker. (Bernt Ankers gate 6, Sentrum) Duckpin: Forenklet forklart, er duckpin en slags minibowling: Kulene er mindre og det er ikke behov for bowlingsko. (Torggata 28, Sentrum) Pollett: I samme bygg som Bislett bad finner du flipperspill og en stor bilbane. (Pilestredet 60, Bislett) Mathias Brattås Remo og Maja Siqveland prøver seg frem på shuffleboardene på Shufl.

For dere som vil gå tur Botanisk hage: Kåret til Oslos mest romantiske sted i 2022 av Aftenpostens lesere. Her blomstrer det sommer som vinter. Masse fint å se! På toppen av parken finner du Tøyen hovedgård og kafeen Handwerk Botansike. (Sars' gate 1, Tøyen) Akershus festning: Hyggelig tur i historiske omgivelser, rett ovenfor Aker brygge og Rådhusplassen. Flere fine utsiktspunkt er det her også. (Sentrum) Ekebergparken: En skikkelig fin park med flere spennende skulpturer. Her får du i tillegg utsikt over hele byen. (Kongsveien 23, Gamlebyen) Frognerparken: Med hele 214 skulpturer, er det nok å se på og snakke om i Gustav Vigelands store park. Kjøp en kaffe på Anne på landet, som ligger like ved den store broen. (Kirkeveien, Frogner) Svartdalsparken: En stille og fredelig urskog for dere som ønsker å holde samtalen rolig og privat. Dra innom Kruttverket for en kaffe eller øl. Uformelt og lunt sted. (Kværnerbyen) Frognerparken i sine sjarmerende høstfarger – blir det mer romantisk?

For dere som vil drikke Oslo Mekaniske Verksted: Litt som å komme inn i en liten, mørk hule med lun og behagelig belysning. (Tøyenbekken 34, Grønland) Oslovelo: Hipp sykkelbar i stemningsfullt lokale på øvre Løkka. (Seilduksgata 23A, Grünerløkka) Rouleur bar & kafé: Lokalet har et enkelt og minimalistisk interiør, med en glødende peis om det skulle friste. (Ullevålsveien 16A, St. Hanshaugen) Becco: Her er dere garantert ikke alene. DJ hver kveld, stort vinutvalg og et intimt lokale i to etasjer. (Kristian Augusts gate 11, Sentrum.) Hammerhai er en av mange hyggelige steder på Bjørvika og Oslobukta.