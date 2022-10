Cocktailen skal ha blitt til ved en «feil» for 50 år siden. Nå har den fått nytt liv gjennom sosiale medier.

Også Oslos bartendere merker økt etterspørsel etter Negroni sbagliato.

Slik ser en Negroni sbagliato ut, i hvert fall om du bestiller den på Generasjonsbaren i Torggata i Oslo.

Det begynte med et klipp på Tiktok. I en promovideo for TV-serien «House of the Dragon», blir skuespiller Emma D’Arcy spurt om sin favorittcocktail.

– Negroni sbagliato – med prosecco, svarer D’Arcy.