Ekspertenes tips: Denne vinen bør du velge til julematen

Veslemøy Hvidsten fra Nektar, Thomas Tylman fra Lasarett og Kjetil Gaarder fra Dr. Kneipps forteller hvilken vin de selv alltid drikker i julen.

De driver Oslos beste vinbarer. Nå deler de sine tips til hva du kan drikke til ribbe, pinnekjøtt og andre godsaker som skal spises de neste ukene.

24 minutter siden

Hvilke viner passer til middagene og feiringene vi har i vente, med førjulstid, romjul og nyttårsaften? Her får du vintips fra vinbarene Lasarett, Dr. Kneipps og Nektar. De er alle nominert i kategorien «vinbar» i Aftenpostens store kåring av det beste i Oslo.

Et lite tips: Om det blir utsolgt for noen av disse, kan man finne produkter som ligner. Det er en egen fane for det på Vinmonopolets nettsider.