Jacob Bødtkers (25) kunstutstilling ble ferdig i bakgården mens han hadde pappaperm. Denne helgen blir verkene stilt ut.

Denne helgen fylles Oslos gater med fest, kunst og musikk, det blir gode muligheter til å gjøre kleskupp og Oslos hiphop-bar gjenåpner.

Med tradisjonelle teknikker ønsker Jacob Bødtker å få frem øyeblikk og tilstedeværelse i verkene sine. Nå skal de stå utstilt under Oslo Kulturnatt.

Henriette Marvik Berg Journalist

Dan P. Neegaard Fotograf

14 minutter siden

Midt i pappaperm og uten atelier bestemte Jacob Bødtker (25) seg for å sette opp en kunstutstilling med eieren av plantebutikken Stikling.

I Heimdalsgata på Grønland kan man allerede se to portretter. Små og store grønne vekster har gradvis blitt ryddet vekk. Plantebutikken begynner å se mer ut som et galleri for hver dag utstillingen nærmer seg.