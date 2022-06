Får du Oslo-skeptiske gjester på besøk i sommer? Ta dem med til disse stedene.

Får du Oslo-besøk som ikke er så begeistret for byen? Kanskje de endrer mening etter et besøk på et av disse stedene.

Oslo-skeptiker og politiker Sofie Marhaug forelsket seg i badstuen langs Alnaelva.

45 minutter siden

Snobbete, travel og upersonlig. Oslo har ikke det beste ryktet på seg av folk utenbys fra.

Rødt-politiker Sofie Marhaug var klar i sin tale da hun ble intervjuet i spalten «Mitt Oslo» i april. Hun synes at Oslo-naturen er puslete, og at byen generelt ikke er så fin.