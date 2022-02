Det er to retter Oslos beste vinbar aldri kan fjerne fra menyen

Et gammelt trehus fra 1814 huser vinbaren som Aftenpostens lesere mener er byens beste. Baren er minst like kjent for maten som for vinen – ikke minst for en amerikansk junkfood-klassiker.

Hos Oslos beste vinbar er maten minst like populær som vinen. Restaurantsjef Matija Kolar (TV.) og vinkelner Martin Sponnich smaker viner før kveldens gjester kommer.

3. feb. 2022 12:30 Sist oppdatert 20 minutter siden

Om du følger noen av Oslos matentusiaster i sosiale medier, har du kanskje fått med deg at mac’n cheese ikke lenger regnes som halvkjip junkmat fra USA. Det er blitt høykultur, en rett som noe nytes ved siden den fineste vin.

I alle fall den du får i Fredensborgveien 42.